Crucigrama dominical

A) Animalito que se cría y trata con mucho regalo. B) MAURICE …, famoso pintor francés de la Escuela de París (1885-11955). C) Suciedad, desperdicios. D) Débil, flojo, de resistencia insuficiente. E) Sitio plantado de nogales. F) Pérdida del conocimiento. G) Trozo de tronco, generalmente hendido al medio, destinado a hacer fuego. H) Entramado de metal enmarcado en un hueco, que permite el paso de agua, aire, luz, etc. I) Desvelado, que no puede dormir. J) Nombre griego del héroe Ulises. K) Acción y efecto de defender o defenderse. L) Modo supersticioso de curar con oraciones y prácticas esotéricas. M) Aversión, mala voluntad hacia alguien o algo. N) Desplazarse a través de una red o de un sistema informático. O) Entre los romanos, soldado de infantería ligera. P) Condición e inclinación natural propia de cada persona. Q) Hierro acerado del que saltan chispas al chocar con un pedernal. R) Bulto pequeño que se eleva en forma de haba en la piel. S) Escocia, moldura cóncava cuya sección está formada por dos arcos de circunferencias distintas, más ancha en su parte inferior. T) Tomar posesión o apoderarse de un territorio, lugar o edificio, invadiéndolo o instalándose en él.



SOLUCIÓN ANTERIOR:

​ A) Bayreuth B) goyesco C) reponer D) acoplado E) conyugal F) icosaedro G) aeronave H) noquero I) lisonja J) adyacente K) samoyedo L) usurpador M) enjoyado N) Gruyere O) reporte P) ajolote Q) Dreyfuss R) empeñoso S) lejanos T) axiales U) Verdoso V) invicto W) derrama X) aledaños.



“Viendo, pues, que o había otro expediente ni modo de ajustarnos, arrojé el arco y así de la guadaña, cerré los ojos y apreté los puños y comencé a segar todo parejo, verde y seco, crudo y maduro, ya en flor ya en grano, a roso y velloso”.



B(ALTASAR) GRACIÁN: “LA SUEGRA DE LA VIDA”.



Especial para El País. Nº 1065. Por Leonardo Conde