Crucigrama dominical

A) Sierra de hoja ancha y con una sola manija. B) Totalmente mojado, calado. C) De color de limón. D) Masa de fermentos que hacen leudar la harina. E) Nervioso, desasosegado, de índole movediza y bulliciosa. F) Conjunto de enfermedades cuyos síntomas indican un trastorno del sistema nervioso, sin causas somáticas. G) Derecho que se pagaba en algunas provincias a los prelados cuando morían sus feligreses, y que solía consistir en una alhaja o prenda del difunto H) Cantidad de amperios que actúan en un aparato o sistema eléctrico. I) Barco dedicado a la pesca. J) Hijo de David que se rebeló contra éste y fue muerto en combate al quedar colgado por los cabellos de una encina. K) Moderado, templado. L) Cojín. M) Honesto, justo, probo. N) Instruían, educaban. O) Dícese del hombre que no tiene barba. P) Tristemente célebre policía secreta de la Alemania nazi. Q) Cualquier fluido que rodea un cuerpo. R) Brazos del pulpo. S) Pondré una cosa contra otra para estorbarle o impedirle su efecto.



SOLUCIÓN ANTERIOR:

A) jurado B) Vizcaya C) exacto D) redaños E) nulidad F) espera G) caridad H) impedir I) náyade J) célebre K) ochosén L) sórdida M) edredón N) moderno O) alfanje P) negocio Q) achura R) sabogal S) espahí T) neutro U) gazapo V) letrero W) ocelote X) boyardo Y) ofrecer.



“Joe retiró el almuerzo del horno, depositándolo sobre hojas verdes y, añadiendo bizcochos, aguardiente y agua fresca recogida de un arroyo cercano, acabó de preparar la comida, extendida en el prado”.



J. VERNE: “CINCO SEMANAS EN GLOBO”.



Especial para El País. Nº 1051. Por Leonardo Conde