Crucigrama dominical

A) Pormenor, parte o fragmento de algo. B) Órgano pequeño, con la forma exterior del piano, y al cual se da el aire por medio de un fuelle que se mueve con pedales. C) Caballo manso en que solían montar las damas. D) Droga adictiva obtenida de la morfina, en forma de polvo blanco y amargo, con propiedades sedantes y narcóticas. E) Cuarto libro del Pentateuco de Moisés. F) Parte posterior del cuerpo humano, desde los hombros hasta la cintura. G) Inundación de la tierra o de una parte de ella, precedida de copiosas lluvias. H) Especie de vid silvestre, que se enreda por los troncos y ramas de los árboles, como la hiedra. I) Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. J) Contrario, enemigo, desfavorable. K) Árbol anacardiáceo de madera color rojo oscuro, empleada en ebanistería y en la construcción de casas y buques. L) Rechazo, no aceptación de algo. M) Natural de Israel. N) Débil, flojo, de escasa resistencia. O) Que causa risa o es digno de ella. P) Que tiene mucha sal, gracia y donaire. Q) Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien. R) Cuchillo o arma blanca de los soldados de infantería, que se acopla a la boca del fusil. S) Salir de un encierro o un peligro. T) Termita, insecto xilófago. U) Perro de compañía de pequeño tamaño, con pelo denso y rizoso y orejas caídas. V) Embarcación formada por troncos o maderos unidos.





SOLUCIÓN ANTERIOR:

A) sahorno B) ochosén C) flaqueza D) obedece E) cuerdo F) lechuzón G) estómago H) samoyedo I) escudero J) despecho K) interesó L) perdedor M) ordenaba N) tequila O) incluso P) realidad Q) alabado R) novelar S) obelisco.



“El corazón de Edipo está sobrecargado de toda suerte de aflicciones y no deduce como un hombre razonable, lo nuevo de lo pasado, sino que sólo escucha a quien le habla de horrores.”



SÓFOCLES: “EDIPO TIRANO”.



Especial para El País. Nº 1046. Por Leonardo Conde