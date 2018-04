Crucigrama dominical

A) Famosa marca de automotores ingleses, fabricante de los viejos ómnibus de CUTCSA. B) Magnitudes usadas para medir. C) Cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal. D) Nostalgia, añoranza. E) LA CONDESA ... famoso filme de Ava Gardner junto a Bogart. F) Espongiario. G) Monumento megalítico de las islas Baleares. H) Neil ..., astronauta norteamericano, el primer hombre que puso el pie en la luna. I) Cada uno de los pelos que hay en los bordes de los párpados, J) Dícese del joven que todavía no tiene barba. K) Reptil del que los antiguos contaban fábulas y prodigios. L) Sulfuroso, que tiene azufre o se le asemeja. M) Dícese del mamífero que tiene casco o pesuña (sí, sic, con ese). N) En arquitectura, línea vertical. O) ¿Cicatriz de nacimiento? P) Que rinde, que produce buen rendimiento. Q) Cuestión o riña que da lugar a un estado de hostilidad entre dos o más personas. R) Composición poética del género bucólico, caracterizada generalmente por una visión. S) Molino de caña de azúcar. T) Pequeña herida o corte hecho con las uñas. U) Arrojo, osadía, atrevimiento. V) Manchado de tizne u hollín. W) Crías del oso.







SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) breve B) anilla C) litera D) zafral E) áspero F) crisma G) liceal H) airoso I) marcha J) uslero K) Juncal L) espuma M) reúnes N) dispar Ñ) enjuta O) terreno P) remesa Q) ensayo R) Ismael S) nepote T) Talmud U) allende V) Aquiles W) ñapindá X) Orense Y) saxofón.







“Emancipar a las mujeres es corromperlas. Brindar a un extraño el derecho a penetrar en el santuario de la familia, ¿no es tal vez ponerse a su disposición? ¿Y si es la mujer la que le llama, no es una falta?”



BALZAC: “LA MUJER DE TREINTA AÑOS”.



Especial para El País. Nº 1044. Por Leonardo Conde