Crucigrama dominical

A) Manteleta vistosa, de color distinto del de la falda, con que las indias se cubren los hombros y la espalda. B) Cortedad, vergüenza, turbación. C) Conjunto de ocho instrumentos o voces. D) Dícese del individuo que no es noble ni hidalgo. E) Desocupado o exento de hacer cosa que le obligue. F) Moneda para salir de compras por Tegucigalpa. G) Desvanecimiento, desfallecimiento. H) Monte solo de árboles, limpio de hierba y de matas. I) Dícese del contrato oneroso en que toda la ventaja o ganancia se atribuye a una de las partes. J) Árbol anacardiáceo, cuya excelente madera, de color rojo oscuro, se emplea en la construcción de casas, buques y muebles. K) Nudos de la paja que quedan cuando se criba, y que suele dejar el ganado en el pesebre. L) Grande y dilatado mar que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. M) Diosa griega de la venganza. N) Plumón del pato de flojel, usado para rellenar cobertores y almohadones. O) Superficial. P) Extremado, cuidadoso, prolijo en lo que hace. Q) Reino africano enclavado dentro de Sudáfrica, llamado antes Basutolandia. R) Hacienda o caudal que el padre o señor permitía al hijo o siervo para su uso y comercio. S) Se referían veladamente a alguien sin nombrarlo. T) Tejido muy fino que hacían las mujeres del Paraguay, hoy muy generalizado en América del Sur para toda clase de ropa blanca. U) Cierto liquen que vive en las rocas bañadas por el mar, del que se extrae un colorante violeta. V) Heroicos. W) Corcova con prominencia anterior. X) Que tiene manchas redondas que parecen ojos.





SOLUCIÓN ANTERIOR:

​A) brillante B) aforismo C) rescoldo D) talayote E) heptágono F) esclavas G) samoyedo H) acogerá I) retícula J) nevadas K) inflador L) grímpola M) acebuche N) casquete O) hornalla P) ostrogodo Q) golosina R) recelaba S) infectar T) soslayar.







“Gacho gris arrabalero,



vos triunfaste como el tango



y escalaste desde el fango



toda la escala social.



Ayer sólo el compadrito



te llevaba requintado,



pero ahora, funyi claro,



sos chambergo nacional.”







BARTHE, SARNI: “GACHO GRIS ”.



Especial para El País. Nº 1041. Por Leonardo Conde