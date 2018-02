Crucigrama dominical

A) Campesino o perteneciente al campo. B) Triste, funesta, ominosa. C) Sitio puesto a una plaza militar. D) Culto afrocubano de origen bantú. E) Mención que se hace de alguien o algo. F) Someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o repararlo. G) Acto de ser admitido en una corporación o de empezar a gozar de un empleo u otra cosa. H) Atacar a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. I) Aspiración fuerte y prolongada seguida de una espiración y a veces de un gemido, que suele denotar pena, ansia o deseo. J) Cometer un delito que se caracteriza por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio. K) Hijo de Agamenón y Clitemnestra. L) Admirado escritor romano del siglo II, autor de “El Asno de Oro”. M) Conjunto de personas bien dispuestas para llegar oportunamente a un lugar. N) Natural de España. O) Acción de embutir carne picada en un buche o tripa de animal. P) Ligereza, liviandad. Q) Vestido de máscara que sirve para las fiestas y saraos, especialmente en carnaval. R) Muy grande. S) Sosería, insulsez. T) Cobertura de cama que sirve de adorno y abrigo (plural). U) Olivo, árbol oleáceo. V) Blasfemia contra Dios, la Virgen o los santos. W) Monte solo de árboles, limpio de hierba y de matas. X) Ruido que se hace con los pies en una cosa que se quebranta. Y) Escondidos.



SOLUCIÓN ANTERIOR:



A) pompón B) Osiris C) empalme D) lamento E) afrecho F) centro G) adverso H) intuyo I) diurno J) amnios K) dolor L) endemia M) legado N) apunte O) crimen P) Ampère Q) servil R) alumno S) dídimo T) Eneida U) último V) senado W) hayuco X) esteba Y) ruines.





“Más tarde, durante muchos días, el nombre de ella no fue mencionado ni por Usher ni por mí; y en todo ese período me mantuve ocupado en muy serios intentos por aliviar la melancolía de mi amigo.”



(Edgar Alan) POE: “LA CAÍDA DE LA CASA DE USHER”.



Especial para El País. Nº 1039. Por Leonardo Conde