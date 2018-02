Crucigrama dominical

A) Triunfador, ganador. B) Maldigan, profieran palabras expresando el vivo deseo de que alguien sufra algún mal o daño. C) Alga marina comestible cuyo talo, en forma de cinta, puede alcanzar más de tres metros de largo. D) Fray Tomás de ..., famoso inquisidor español del siglo XV. E) Oscurezcan, nublen, quiten brillo o destaque. F) Progresemos, o literalmente, subamos por un repecho. G) Que finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. H) Tomemos ilegítimamente una dignidad, propiedad o derecho que pertenece a otro. I) Engendramos, preparamos, desarrollamos. J) Impudicia. K) Hijas de Atlas que tenían un espléndido jardín celosamente guardado por un dragón de cien cabezas... muerto por Hércules, claro. L) Grave enfermedad provocada por la falta de vitamina C, que causaba estragos entre las tripulaciones que pasaban largo tiempo en alta mar. M) Reconvenciones, cargos que se hacen a otros por sus faltas o deficiencias. N) Famoso geómetra griego que vivó en el siglo II a.C. Inventó la curva concoide. O) Gano, consigo algo con trabajo e industria, o lo compro, directamente. P) Pusieron fuera de combate. Q) Que no ofrecen seguridad ni abrigo.



SOLUCIÓN ANTERIOR:



A) emplasto B) western C) abundar D) lemnisco E) levedad F) alpiste G) colmillo H) esquilón I) esternón J) ladrones K) familiar L) aquellos M) láudano N) salvedad O) inhumano P) fibroso Q) impúdico R) candente S) adhesión T) despeje U) orejanos V) rebajado.



“Donald Wells venía caminando lentamente por el césped, las manos hundidas en el fondo de los bolsillos, la mirada fija sobre el terreno. Por su misma actitud, Jane supo que el jardinero no se había equivocado…”



E. Wallace: El Falsificador”.



Especial para El País. Nº 1036. Por Leonardo Conde