Crucigrama dominical

A) Preparado farmacéutico de uso tópico, sólido, moldeable y adhesivo. B) Película ambientada en el Lejano Oeste. C) Haber o existir en gran número o en gran cantidad. D) Cinta que en señal de recompensa honorífica acompañaba a las coronas y palmas de los atletas vencedores. E) Ligereza, escaso peso o importancia. F) Planta gramínea anual cuya semilla se usa como alimento de pájaros. G) Diente canino. H) Cencerro, esquila grande. I) Hueso del pecho que articula con las costillas. J) Amigos de lo ajeno. K) Demonio que se suponía tenía trato con una persona a la que acompañaba y servía. L) Los que están allá. M) Preparación analgésica que se componía de vino blanco, opio, azafrán y otras sustancias. N) Razonamiento o advertencia que se emplea como excusa, descargo, limitación o cortapisa de lo que se va a decir o hacer. O) Carente de sensibilidad, compasión de las desgracias de otras personas. P) Que tiene muchas fibras. Q) Carente de pudor o recato. R) Metal u otra sustancia que se enrojece o blanquea por la acción del fuego. S) Acción y efecto de adherir o adherirse. T) En algunos deportes, acción y efecto de enviar la pelota lejos de la zona de peligro. U) Reses que no tienen marca en las orejas ni en otra parte. V) Diluido, si es un líquido, o disminuido, si es un precio.







SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) gañivete B) espesura C) raspilla D) mezquita E) almoneda F) Nápoles G) relleno H) opuesto I) zodíaco J) estrujón K) nombres L) mediana M) alidada N) churros O) herbadgo P) escalón Q) repecho R) adherir S) trayecto T) ampuloso U) usurero V) desoyes.



“El señor Pedro se encogió de hombros, saludó respetuosamente y reanudó la marcha. Pero el silencio lo siguió hasta que terminó de cruzar la plaza y bajó por lo menos una cuadra, hasta perderse de vista “.





Germán Rozenmacher: “Ataúd”.



Especial para El País. Nº 1025 Por Leonardo Conde