Crucigrama dominical

A) Especie de cuchillo pequeño usado antiguamente. B) Lugar muy poblado de árboles y matorrales. C) Planta borraginácea cuya flor es la nomeolvides. D) Templo de los musulmanes. E) Subasta, remate, venta pública de bienes muebles con licitación y puja. F) Ciudad italiana al pie del Vesubio. G) Picadillo sazonado de carne, hierbas y otros ingredientes, con que se llenan tripas, aves, pasteles y hortalizas. H) Enemigo, adverso, contrario. I) Zona o faja celeste por el centro de la cual pasa la Eclíptica. J) Primer prensado de la aceituna. K) Substantivos. L) Recta trazada desde un vértice del triángulo, hasta el punto medio del lado opuesto. M) Regla fija o móvil de ciertos instrumentos de topografía que sirve para dirigir visuales. N) Frutas de sartén, de masa salada y de forma cilíndrica estriada. O) Herbaje, derecho que se cobra al ganado forastero por el aprovechamiento de los pastos. P) Peldaño. Q) Cuesta de bastante pendiente y no muy larga. R) Pegar una cosa a otra. S) Espacio que se recorre de un punto a otro. T) Hinchado y redundante, tratándose del lenguaje. U) Prestamista abusivo. V) Desatiendes, no haces caso de un consejo o recomendación.



SOLUCIÓN ANTERIOR: A) asfalto B) raquis C) turrón D) herpes E) Uganda F) redaños G) cascajo H) oscura I) náyade J) arrabá K) narval L) delfín M) occiso N) yáquil O) leyenda P) esfera Q) escote R) Laurel S) pesebre T) afeites U) rascar V) adicto W) suegra X) impala Y) tacaña Z) ósculo.

“Era un ser pequeño y frágil que, al parecer, había dejado atrás los cuarenta; su cara era flaca y afilada y su cabello de color castaño claro; todo su aspecto era insignificante; sus maneras, reservadas”.



ARTHUR CONAN DOYLE: “El Parásito”.



Especial para El País. Nº 1034. Por Leonardo Conde