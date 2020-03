¡37 años del rincón!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



1) Persona que anda por tierras extrañas. 7) Vestimenta típica de un país o región. 11) Silla de patas altas para dar de comer a los niños pequeños. 12) Primer hijo de Adán y Eva. 13) Naturales de Río de Janeiro. 16) La que no cree en Dios. 17) Tiempo libre de trabajar. 8) Rastro que deja la presa a través del monte. 19) Terreno abierto y llano, de clima muy frío y subsuelo helado propio de Siberia y Alaska. 21) Señal de tráfico adoptada internacionalmente, que obliga a detener la marcha. 22) Tira de tela que se añade a una prenda para darle más vuelo. 24) Memoria principal de una computadora, de acceso aleatorio. 25) Relativa al hueso. 27) Partícula elemental de la materia. 30) Los 10943 juegos de este Rincón. 30) Variedad de vino muy apreciada. 35) Explicación que se pone al margen como aclaración de un texto escrito. 36) Que procede sin reflexionar. 37) Acariciar con los labios. 38) Ferrocarril. 42) Toro primitivo. 43) Planta aristoloquiácea de flores nauseabundas. 46) Ternero añal. 48) Palpitaban. 51) Piel del rostro humano. 52) Mineral de hojuelas brillantes, parte del granito. 53) Hurto. 54) Veladamente burlones. 56) Observa desde un sitio elevado. 57) Frutos de las coníferas. 58) Arbusto rosáceo. 59) Decididos, perseverantes, empeñosos.



VERTICALES



1) Cumbres de montañas. 2) Natural de Etiopía. 3) Tela de seda sin brillo. 4) Caballo de mala traza y de poca alzada. 5) No adecuados. 6) Cestas de pescadores. 7) Peludo, armadillo. 8) Festejan con risas. 9) Se dice del pez que, como el salmón, vive en el mar, pero remonta los ríos para desovar (madre de todas las malditas, reservada para este aniversario). 10) Cubiertas de escamas. 12) Degustación de vinos, aceites, etc. 14) Parte de una obra teatral. 15) Corrientes de agua caudalosas. 20) Gajos. 23) Persona que hace o vende guitarras (plural). 26) Histrión. 27) Lenguaje especial entre personas de un mismo oficio o actividad. 28) Semejante, parecido. 29) Confundir a alguien, intimidarlo, mostrando fuerza o superioridad. 32) Repite. 33) Pronombre personal. 34) Cachón. 39) Coche de alquiler, con chofer, para ocasiones especiales. 40) Clapton, o el Rojo. 41) Andullo de tabaco de mascar. 43) Búfalo de pequeña talla, de la Isla Célebes. 44) Avivé el fuego revolviendo la lumbre. 45) Oxígeno de moléculas triatómicas. 47) Desfallecidos, cansados. 49) Letra griega. 50) Víctima de Caín. 55) Impar.