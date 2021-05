Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí nos reencontramos de nuevo para compartir las principales novedades sobre la marcha de la pandemia.

Datos hacen esperar tres semanas de casos, internaciones y muertes estabilizados, dijo director de salud

Los datos difundidos esta noche por el Sinae muestran una reducción en el número de fallecidos de 72 ayer a 55, una suba de los contagios de 1.621 a 2.842, pero con un fuerte repunte del número de test efectuados que pasaron de 8.117 ayer a 13.894 hoy. La positividad (cantidad de resultados positivos sobre todos los test realizados) permaneció casi sin cambios pasando de 20,1% a 20,4%.



La cantidad de personas que cursan la enfermedad tuvo un leve aumento de 24.541 a 24.605. De ellos 546 están internados en CTI frente a los 555 de la víspera.



Pocas horas antes que se conocieran las cifras de hoy el director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo que junto al ministro de Salud, Daniel Salinas, analizaron los números actuales de contagios de coronavirus y hay “una especie de meseta” que hace predecir de dos a tres semanas de estabilidad en el número de nuevos contagios y fallecimientos.



“Como venimos diciendo desde Semana Santa, hay una especie de meseta. El número de casos activos ha estado estabilizado o en descenso y hace predecir de dos a tres semanas de casos estabilizados en cantidad, en ingresos, en ingresos a CTI y en lo que lamentablemente ocurre en casos que tienen evolución hacia la muerte”, explicó.





Desde el 17 de mayo se retomarán gradualmente las consultas presenciales y cirugías de coordinación

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó esta tarde que partir del del 17 de mayo se retomarán en forma gradual las consultas presenciales en centros de salud, los estudios diagnósticos invasivos y las cirugías de coordinación. El retorno será en todas las especialidades médicas y quirúrgicas, en un número mínimo de dos consultas por hora.



Las intervenciones quirúrgicas habían sido reprogramadas a fines de marzo cuando la Dirección General de la Salud (Digesa) resolvió la suspensión a causa del aumento de casos de COVID-19 en centros de salud públicos y privados de todo el país. En lo previo a esta definición, la Junta Nacional de Salud (Junasa) había notificado a prestadores de salud que la suspensión sería hasta el 31 de este mes.



Mediente un comunicado el MSP indicó que se establece la obligatoriedad de la realización de estudios diagnósticos invasivos (fibrocolonoscopía, endoscopía digestiva, cistoscopía, entre otros), de cirugías de coordinación ambulatorias o cirugía de día, de las cirugías de coordinación realizadas por técnicas mínimamente invasivas (como la laparoscopía) y cirugías de coordinación en general que, a juicio de la Dirección Técnica de la Institución presenten bajo riesgo de complicación, dice el comunicado.

Priorizarán la vacunación de pacientes diabéticos y de embarazadas

En las próximas etapas de vacunación que se producirán después de la llegada, la semana que viene, de una nueva partida de dosis de la vacuna Coronavac, el Ministerio de Salud Pública dará prioridad a las mujeres embarazadas y a los pacientes diabéticos, según anunciaron jerarcas de esa secretaría de Estado.



En una reunión celebrada el viernes entre una delegación de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles y el director general de salud, Miguel Asqueta, el jerarca anunció que los pacientes diabéticos accederán cuanto antes a la vacuna contra el virus. Así lo informó a El País, la presidenta de la Fundación Diabetes, Gisele Mosegui, quien dijo que el MSP “se comprometió” a priorizarlos.



Según datos aportados por Asqueta, hoy el 80% de los pacientes diagnosticados con la enfermedad ya fueron vacunados, sin embargo, la preocupación de la fundación está en aquellos que aún no recibieron la dosis, sobre todo en jóvenes de entre 18 y 40 años.



Por otra parte, Gabriela Ormaechea, cocoordinadora del área de planficación salud, asistencia y prevención del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) e integrante de la comisión asesora de vacunas del MSP, indicó que recomendarán priorizar a las embarazadas en el plan de vacunación contra el coronavirus.



"Al principio no parecía que el grupo de las embarazadas fuera un grupo de más riesgo, más allá del riesgo que podía tener la persona previo a estar embarazada. Hoy eso no está tan claro. Es más, hoy nosotros en el grupo de vacunación hemos sugerido vacunar a las embarazadas", expresó en diálogo con "Doble click" de emisora DelSol.

Muerte de embarazadas por COVID-19 podría deberse a variante P1, dijo jerarca del MSP

La muerte por COVID-19 de las mujeres embarazadas de 32 y 27 años en el norte del país que se produjeron en los últimos días preocupan a las autoridades sanitarias, las que buscan las explicaciones clínicas de ambos episodios.



En rueda de prensa en Salto, la directora general de Coordinación del Ministerio de Salud, Karina Rando, dijo que los fallecimientos pueden estar relacionados a la rudeza de la variante P1 del coronavirus, según informó el corresponsal de El País en ese departamento Hugo Lemos.



Pese a que algunos científicos le quitan trascendencia a su letalidad, la jerarca entiende que hay conclusiones que también provienen de la ciencia, que son fundadas y que aducen lo contrario.



"No es que sea yo quien lo atribuya, sino que hay evidencia ocurrida en los últimos días. Al principio se pensaba que no, y hay científicos que dicen que no es así, pero también tenemos evidencias de otros científicos de que sí se puede dar casos graves por la cepa nueva", explicó.



Rando aseguró que las muertes de las mujeres “preocupan y ocupan” a las autoridades. “En ese sentido, se va a empezar a vacunar a las poblaciones más jóvenes con la vacuna Sinovac, porque antes fallecían personas más añosas y con comorbilidad, pero si bien hay que estudiarlo bien, es probable que las variantes nuevas sean más afines a poblaciones menores y a menores de edad”, dijo Rando.



Se aplazó una semana el arranque del torneo Apertura y de los playoffs del básquetbol

Presidencia solicitó postergar una semana el comienzo del fútbol profesional y de esta manera el torneo Apertura comenzará una semana más tarde de lo previsto. Asimismo, el Ejecutivo pidió a la La Liga Uruguaya de Básquetbol suspender por el mismo lapso el comienzo de la disputa de los playoffs.



El Campeonato Uruguayo 2021 tenía fecha de inicio para el 8 de mayo, pero esta tardecita se dio a conocer la solicitud de Presidencia a la Asociación Uruguaya de Fútbol para que el comienzo del Torneo Apertura se aplace una semana.



Tras una reunión que se llevó a cabo entre autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la Secretaría Nacional del Deporte se confirmó que el Torneo Apertura comenzará el 15 de mayo y los playoffs del báquetbol el 17 de mayo.



La etapa regular del certamen de básquetbol finalizará el fin de semana que viene como estaba estipulado.

La vacunación de niños y adolescentes parece ser el próximo paso contra el COVID-19

En materia de la información llegada desde el exterior en lo que concierne a la marcha de la pandemia, hoy se destaca que parece inminente que algunos países del mundo desarrollado autoricen la administración a niños y adolescentes de la vacuna de Pfizer/BioNTech



Un despacho de la agencia de noticias AFP informó que la perspectiva de una autorización de la vacuna de Pfizer/BioNTech para edades comprendidas entre 12-15 años abre la vía a extender las campañas de inmunización contra el COVID-19 a adolescentes y niños y promueve el debate sobre su necesidad.



Aunque las primeras autorizaciones reglamentarias para administrar dicha vacuna a los más chicos de dicha vacuna son inminentes, cada país decidirá si integra o no a los menores en su calendario de vacunación y cuándo lo hace.



En Estados Unidos, la Agencia Federal de Medicamentos (FDA) podría dar luz verde la próxima semana para las edades comprendidas entre 12 y 15 años, según la prensa.



En la Unión europea (UE), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) anunció el lunes haber empezado la "evaluación acelerada" de los datos transmitidos por Pfizer y BioNTech y espera ofrecer sus resultados en junio.



Alemania estimó así que la vacunación de adolescentes podría empezar "como muy tarde durante las vacaciones del verano" boreal, mientras que Francia afirmó por su parte que no se trata de una cuestión "urgente". Pfizer/BioNTech también solicitaron una autorización en Gran Bretaña y prevén hacer lo propio en otros países.



La Corte Suprema Argentina avaló las clases escolares presenciales en la Capital Federal

A todo esto, en Argentina sigue creciendo la tensión entre gobierno y oposición en torno a las medidas para contener la pandemia del nuevo coronavirus tras la decisión de la Corte Suprema de Argentina de avalar este martes que las clases escolares sean presenciales en Buenos Aires, en respuesta a la demanda presentada por el gobernador de la capital, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, quien se había negado a acatar la orden del Gobierno de Alberto Fernández de pasar las escuelas a la virtualidad para frenar los contagios de covid-19.



En concreto, el máximo tribunal del país concluyó que con la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales, incluida en un decreto presidencial emitido el 16 de abril pasado -y renovado el viernes pasado hasta el 21 de mayo-, "se violó la autonomía" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), informó el portal del diario La Nación.



Chile registra 3.198 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja de los últimos dos meses

Chile registró hoy 3.198 casos nuevos de COVID-19, la marca más baja desde comienzos de marzo, cuando se agravó una segunda ola que llevó al sistema hospitalario al límite, y una cifra que muestra indicios de que la pandemia remite en paralelo al avance de la vacunación.



Pese a que los martes las cifras de contagios nuevos son siempre menores, debido al rezago en la realización de pruebas PCR de los fines de semana, no se registraba un martes con tan pocos contagios desde el 3 de marzo, según cifras del Ministerio de Salud divulgadas por la agencia de noticias Efe.



Tras las vacaciones del veraniegas de febrero, Chile recibió el golpe de una segunda ola de la pandemia que puso contra las cuerdas al sistema sanitario, obligó a cerrar las fronteras y llevó a confinar a más del 90 % de la población durante más de un mes, incluida toda la capital.



En abril, los casos llegaron a superar máximos históricos, por encima de los 9.000, pero desde hace una semana se estabilizaron en torno a los 6.000, un progreso que llevó a las autoridades a iniciar un levantamiento gradual de las cuarentenas.



Pese a la estabilización de los contagios, la saturación de las unidades de cuidados intensivos se mantiene desde hace semanas por encima del 95 % y en las últimas 24 horas el número de pacientes críticos fue de 3.303, lo que implica que solo quedan alrededor de 230 camas libres disponibles en unidades de este tipo. La tasa nacional de positividad -número de contagios por cada 100 pruebas de PCR- de las últimas 24 horas fue del 9,6 % tras llevarse a cabo más de 29.000 exámenes, informaron las autoridades sanitarias.



En paralelo, el país lleva a cabo uno de los procesos más exitosos del mundo, con más de 8 millones de personas (más del 54 % de la población) inoculadas con al menos una dosis y más del 45 % recibió ya las dos dosis.







Esto fue todo por hoy. Te invito a reencontrarnos mañana. Tratá de cuidarte lo más que puedas.



