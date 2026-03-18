Cielo nuboso en Montevideo
Cielo nuboso en Montevideo
Foto: Archivo El País
Cielo con claros y nubes
Cielo con claros y nubes
Foto: Archivo El País
Cielo claro con nubes en Montevideo
Cielo claro con nubes en Montevideo
Foto: Archivo El País
Cielo nuboso en la rambla de Montevideo
Cielo nuboso en la rambla de Montevideo
Foto: Archivo El País
Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Foto: Archivo El País
Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Cielo nuboso con probabilidad de precipitaciones
Foto: Archivo El País