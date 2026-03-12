jueves 12 de marzo de 2026
Es de Salto, dejó todo para hacer una maestría y ahora dirige la Innovación y Desarrollo de biotech argentina en EE.UU.
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"ASSE hace más": prestador pagó US$ 60.000 por nuevo logo y diseño institucional e incorporó nuevo lema
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Un club europeo hizo una oferta formal por el 70% de la ficha de Rodrigo Martínez, una de las joyas de Nacional
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Grupo TaTa designó nuevo gerente general, tras su adquisición por parte del holding paraguayo Vierci
El álbum de fotos y el conmovedor mensaje de Karina Vignola tras el primer verano sin Gaspar Valverde
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Flavio Perchman sobre Pablo Mieres: “¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil”
Orsi dijo que "es raro" que EE.UU. no haya invitado a Uruguay a formar parte del Escudo de las Américas
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Oddone: Uruguay en un "mundo nuevo", es "difícil" poder ser un país barato, mensaje en gasto y categórico en impuestos
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