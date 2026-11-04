Por qué tu corrector de ojeras no es la mejor opción cuando cumpliste 40 y qué tipo de fórmulas debés elegir

El corrector de ojeras es uno de los productos fundamentales del maquillaje. Permite disimular las ojeras, unificar el tono de la piel y aportar luminosidad a la mirada. Sin embargo, cuando aparecen las primeras líneas de expresión y la piel pierde elasticidad, elegir una fórmula inadecuada puede hacer que las arrugas se vean más pronunciadas.

En las pieles maduras, los correctores demasiado densos o secos pueden acumularse en los pliegues del contorno de los ojos, acentuar las bolsas y generar un acabado poco natural. Por eso, para conseguir un maquillaje favorecedor, es importante prestar atención a la textura, el nivel de cobertura y los ingredientes de la fórmula.

La elección de un buen concealer (como también se conoce a este producto) puede marcar una diferencia en el resultado final, especialmente a partir de los 40 o 50 años.

¿Por qué conviene evitar los correctores pesados en pieles maduras? Las líneas de expresión forman parte de la textura natural de la piel y suelen hacerse más visibles con el paso del tiempo. El contorno de los ojos es particularmente delicado, por lo que el maquillaje puede acumularse en sus pequeños pliegues.

Los correctores densos, secos o de cobertura muy alta, cuando no se adaptan a las características de la piel, tienden a asentarse en esas líneas y resaltarlas. El efecto puede intensificarse cuando se aplica una cantidad excesiva de producto para intentar ocultar por completo las ojeras o las bolsas debajo de los ojos. En lugar de conseguir una superficie uniforme, las capas gruesas pueden generar acumulaciones y un acabado acartonado, conocido en el mundo del maquillaje como efecto cakey.

El llamado efecto cakey es ilustrado en la imagen "Before" Foto: Difusión comercial.

Para evitarlo, se recomienda utilizar poca cantidad de corrector y concentrar la aplicación en las zonas donde realmente se necesita. Después, conviene difuminar suavemente los bordes con una brocha o una esponja, sin arrastrar el producto sobre la piel.

La hidratación del contorno de ojos antes del maquillaje también es importante. Una piel correctamente hidratada facilita la distribución del corrector y puede ayudar a conseguir un acabado más uniforme.

Los sérums y los primers hidratantes son alternativas para preparar la piel antes de aplicar el maquillaje. Estos productos contribuyen a mejorar temporalmente su aspecto y a suavizar visualmente la apariencia de las líneas finas, aunque no las eliminan ni las rellenan de manera permanente.

Entre las opciones de correctores mencionadas para pieles maduras se encuentran el NARS Radiant Creamy Concealer y el Tarte Shape Tape Hydrating, dos productos que pueden considerarse por sus características de textura y acabado.

La belleza en un frasquito o pomo: eso es lo que promete la industria cosmética. Foto: StockCake.

¿Qué características debe tener un corrector para pieles maduras?

La elección del mejor corrector para pieles maduras comienza por la textura. Los especialistas de Maybelline recomiendan prestar atención a las fórmulas cremosas, flexibles e hidratantes, ya que suelen integrarse mejor con la piel y reducir el riesgo de que el producto se acumule en las líneas de expresión. La cobertura del corrector es otro factor importante. En muchos casos, una intensidad ligera o media resulta suficiente para disimular las ojeras sin sumar capas innecesarias de maquillaje.

Cuando se necesita una mayor corrección, lo más conveniente es aplicar el producto progresivamente, comenzando con una cantidad pequeña y agregando más solo en los sectores que lo requieran. Esta técnica permite controlar la cobertura y evita que el exceso de maquillaje destaque las arrugas.

También hay que prestar atención al sellado. Si se utiliza polvo para fijar el corrector, lo recomendable es elegir una fórmula traslúcida y aplicarla en cantidades reducidas, especialmente en el contorno de los ojos. En cambio, las técnicas de sellado intensivo, como el baking —que consiste en dejar una cantidad considerable de polvo sobre el maquillaje durante varios minutos—, pueden acentuar la textura de la piel y producir un efecto seco o acartonado.

¿Qué color de corrector conviene utilizar para disimular las ojeras?

Foto: Commons.

Además de la textura y la cobertura, el tono del corrector debe elegirse de acuerdo con la necesidad de cada piel y el resultado que se busca. Un corrector similar al color natural del rostro permite unificar el tono y disimular pequeñas imperfecciones. Sin embargo, cuando existen alteraciones cromáticas más marcadas, los correctores de colores pueden ayudar a neutralizarlas mediante el principio de los tonos complementarios.

Entre las alternativas más utilizadas se encuentran:



Corrector salmón o anaranjado : ayuda a neutralizar las ojeras de tonalidad azulada o violácea, según la intensidad del pigmento y el tono de piel.

: ayuda a neutralizar las ojeras de tonalidad azulada o violácea, según la intensidad del pigmento y el tono de piel. Corrector amarillo : puede contribuir a disimular tonalidades violáceas o azuladas.

: puede contribuir a disimular tonalidades violáceas o azuladas. Corrector verde : se utiliza para neutralizar visualmente las rojeces.

: se utiliza para neutralizar visualmente las rojeces. Corrector lavanda: ayuda a contrarrestar ciertos tonos amarillentos o apagados.

La clave está en seleccionar el pigmento adecuado y aplicar una cantidad moderada antes de colocar el corrector del tono de la piel, cuando sea necesario.

En definitiva, el maquillaje para pieles maduras no requiere ocultar por completo las líneas de expresión ni cubrir cada imperfección. Elegir un corrector hidratante, utilizar una cobertura moderada y evitar el exceso de producto permite conseguir una mirada más luminosa y un acabado natural, sin acentuar innecesariamente la textura de la piel.

