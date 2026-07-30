Atardeceres en Montevideo

1 of 5: Autos transitando. Cielo con nubes en un atardecer Autos transitando. Cielo con nubes en un atardecer Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

2 of 5: Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

3 of 5: Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

4 of 5: Atardecer en la Avenida 18 de julio. Cielo con nubes y claros Atardecer en la Avenida 18 de julio. Cielo con nubes y claros Foto: Estefanía Leal/Archivo El País