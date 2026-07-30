Atardeceres en Montevideo

Autos transitando. Cielo con nubes en un atardecer
Autos transitando. Cielo con nubes en un atardecer
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País
Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes
Atardecer en Montevideo. Cielo con nubes
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País
Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo
Cielo con nubes y sol en un atardecer de Montevideo
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País
Atardecer en la Avenida 18 de julio. Cielo con nubes y claros
Atardecer en la Avenida 18 de julio. Cielo con nubes y claros
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País
Cielo con nubes y claros en un atardecer de Montevideo
Cielo con nubes y claros en un atardecer de Montevideo
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País