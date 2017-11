Zoológico de Praga logra criar tigres de especie en extinción

Los dos pequeños tigres malayos nacieron hace seis semanas y tienen grandes chances de sobrevivir. Hasta la fecha solo otros dos zoológicos europeos lograron criar tigres de esta especie en cautiverio.



Según informó AFP, la tigresa estaba llegando al final de su edad reproductiva y había dado a luz a otros cachorros en la primavera boreal (marzo-junio) que no lograron sobrevivir por ser muy pequeños y por la experiencia de la tigresa.



Los nuevos pequeños son también pequeños pero las autoridades del zoológico siguen de cerca su crecimiento. El macho tiene un tamaño bastante normal, mientras que la hembra es más pequeña por lo que se la está controlando mucho.



Según los expertos, hasta que los pequeños no cumplan seis meses no se podrá hablar de una operación exitosa.



No obstante, dada la situación del tigre malayo a nivel mundial esto es un éxito. La especie se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat y por la alta demanda de ciertas partes de su cuerpo en el sudeste asiático.