YouTube quiere eliminar videos que asustan a niños es su canal Kids

Los niños se han convertido en grandes consumidores de entretenimiento en internet y YouTube Kids surgió como una herramienta para dar a los padres la seguridad de que sus hijos se encontraban viendo material adecuado para ellos.



Sin embargo, recientemente The New York Times reportó que varios videos que asustaban a los niños se habían logrado colar en la plataforma. Muchos de estos clips recurrían a personajes familiares para los pequeños como Mickey Mouse en situaciones violentas o simplemente presentaban escenas reales no adecuadas para menores.



En la plataforma regular de YouTube se han hecho célebres los videos que hacen uso inapropiado de personajes como Peppa Pig o Elsa de “Frozen”, pero no se habían reportado casos de este tipo en YouTube Kids. Es por ello que el sitio de videos ha decidido tomar medidas para hacer de su aplicación infantil un sitio adecuado para los menores.



YouTube introducirá tres grados de filtración para poder determinar qué tipo de videos pueden llegar a YouTube Kids.



En primera instancia, estará la inteligencia artificial del sitio, que precederá a la revisión de las imágenes por parte de personas de carne y hueso que laboran en la compañía.



Tras dicho proceso, un video etiquetado como inapropiado será remitido al equipo de moderadores, que aprobará o impedirá que este contenido audiovisual llegue a YouTube Kids, en función de cuánto se adecúa a los términos de servicio.



Es importante recalcar que los padres o tutores deben supervisar con cuidado qué es lo que los niños miran en internet, más allá de las facilidades que brinden servicios como el citado en esta nota. Con este precedente, se debe tener en claro que no todo el contenido puede ser necesariamente seguro para los pequeños.



Más detalles.

Como parte complementaria a esta medida, los videos de este tipo serán marcados para el visionado exclusivo de mayores de edad y YouTube los desmonetizará; es decir, que los creadores de este material, no podrán ganar dinero a través de estos en la web de videos de Google.