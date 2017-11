YouTube celebra Halloween con las mejores películas y música temática

Halloween es una celebración que muchos esperan con entusiasmo durante todo el año: disfraces, fiestas, películas de terror y dulces.



Pero, ¿Sabes qué es aún mejor que una fiesta de Halloween? Superar la fiesta que hiciste el año pasado. Para lograr ese propósito, YouTube tiene ideas sencillas pero geniales para que tu fiesta sea mounstruosa.



Con el espíritu de Halloween en mente, YouTube se dio la tarea de descifrar cuáles son las películas de terror más populares del momento. A través de las vistas globales se reúnen los tráilers de estos filmes que en la plataforma, podemos conocer las tendencias de los aficionados en este género cinematográfico durante el mes de octubre.



Encabezando la lista, está la más reciente versión de Eso, seguida de otros importantes títulos de culto: Eso (2017); El conjuro (2013); El juego del miedo (2017); El culto de Chucky (2017); Jeepers Creepers 3: El regreso del demonio (2017).



Además de películas de terror, tu fiesta de Halloween necesita una lista de reproducción para acompañar la ocasión.



Es por eso que YouTube también buscó los videos musicales agregados con mayor frecuencia a las listas de Halloween. En las primeras 10 posiciones se encuentran éxitos como “Everybody” (Backstreet’s Back) de los Backstreet Boys y “Thriller” de Michael Jackson-en ambos videos se usan disfraces y una escenografía temática perfecta para la ocasión.



Canciones:

Somebody’s Watching me (Rockwell); Dragula (Rob Zombie); Disturbia (Rihanna); Ghostbusters (Ray Parker Jr.); Thriller (Michael Jackson); Heathens (Twenty one Pilots); Everybody (Backsteetps Back) (Backstreet Boys); Zombie (The Cranberries) It’s Almost Halloween (Panic! At The Disco).



Recetas



Y como en una fiesta no pueden faltar snacks para disfrutar, YouTube te ayuda a encontrar la inspiración en la cocina.



Estos videos te dan ideas sobre cómo aprovechar el ingrediente de temporada para hacer gelatina que brilla en la oscuridad, tartas, bísquets y pasteles de calabaza. Son fáciles de hacer, y también cuentan con opciones veganas para cubrir todas las dietas.



DIY - ¿Cómo hacer una gelatina que brilla en la oscuridad en forma de calabaza?



DIY – Cupcakes de calabaza



¿Cómo hacer un pastel Pumpkin Spice Latte con crema de café?

La original receta de pay de calabaza para el Día de Acción de Gracias

Bísquets veganos de calabaza