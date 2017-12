WhatsApp contacta a anunciantes de Facebook con clientes

WhatsApp siempre se mantuvo firme con el objetivo de no tener publicidad en su chat móvil. Adquirida por Facebook en 2014 por 19.000 millones de dólares, lo cierto es que la firma creada por Jan Koum y Brian Acton mantuvo su promesa e incluso no detuvo su crecimiento hasta alcanzar los 1000 millones de usuarios en todo el mundo.



Sin embargo, su actual dueño evaluó diversas alternativas para obtener un ingreso económico sin dejar de lado las convicciones de los creadores de WhatsApp. Por un lado desarrolló una plataforma de comunicación orientada a las compañías, para que el chat móvil sea el principal medio de contacto, mientras que el anuncio más reciente apunta a ser el punto de encuentro entre los anunciantes de Facebook y los potenciales clientes.



De esta forma, Facebook puso un botón de contacto de WhatsApp en los avisos publicitarios de la red social. Esta modalidad estará presente tanto en América del Norte, Sudamérica, África, Australia y gran parte de Asia, pero por el momento no estará disponible en Europa, debido a los reparos que tienen las autoridades del Viejo Continente sobre el intercambio de información entre Facebook y WhatsApp, de acuerdo a un reporte del sitio "TechCrunch".



El botón de WhatsApp en los avisos publicitarios de Facebook permitirá que un cliente interesado en el producto o servicio de una empresa pueda chatear de forma directa con la empresa sin tener la necesidad de cargar el contacto de forma manual en su libreta de direcciones. A su vez, es el usuario el que inicia la conversación, y podrá bloquear o restringir el envío de mensajes no solicitados.



Del lado de Facebook, el uso de este botón le permitirá cobrarle a los anunciantes si un interesado utilizó esta nueva función.