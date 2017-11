¿Cuántas veces a la semana deberías ducharte?

Si sos como la mayoría, lo más probable es que te duches al menos una vez cada 24 horas. Y es que esa es la cantidad estándar en países como Estados Unidos, España o México según Euromonitor International. Lo mismo ocurre en nuestro Uruguay.



La mayoría de veces entramos a la ducha por higiene luego de un día cargado de actividades, aunque en algunas zonas muy calurosas una buena ducha de agua fría puede ser una alternativa bastante reconfortante. Sin embargo ¿Son realmente necesarias las duchas frecuentes?



No hay regla oficial

Al respecto, la Academia Estadounidense de Dermatología (DAA por sus silgas en inglés) recomienda a los padres de niños de entre seis y once años bañarlos dependiendo que tan sucios estén. Si no se han ensuciado demasiado, la recomendación es que vayan a la ducha al menos una o dos veces por semana. En ellos, su sistema inmune en desarrollo necesita organismos como bacterias y pequeñas dosis de virus e infecciones para crecer fuerte.



No obstante, una vez llegada a los 12 años la DAA no tiene una guía oficial. En realidad, la mayoría de personas recurren a la ducha diaria para quitarse de encima las bacterias y los malos olores, pero este hábito puede ser perjudicial debido al jabón.



Las duchas quitan la humedad de la piel

El jabón está hecho para eliminar la suciedad y la grasa de la piel. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan enjabonarse podría traer más bacterias debido a la resequedad que genera.



Según Elaine Larson, experta en enfermedades infecciosas y decana asociada de investigación en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos: “La piel seca y escamada puede abrir puertas a los gérmenes y a las bacterias. Ducharse con demasiada frecuencia si la piel está seca puede empeorarla”.



Larson considera que para mantenerse a salvo de bacterias bañarse dos veces a la semana es suficiente, aunque esa cantidad probablemente no quitará la sensación de suciedad.



“Hay que enjabonarse orificios, trasero e ingles, donde se producen secreciones de fuerte olor. El resto del cuerpo no necesita mucho jabón”, asegura la especialista.



Recomendaciones generales

A continuación algunos consejos para mantener la piel hidratada y evitar la resequedad causada por el jabón o champú –en el cuero cabelludo- .



- Tomar la ducha con agua templada. El agua fría o caliente puede ser perjudicial. Asimismo, con tres minutos de duración podremos estar suficientemente limpios y cómodos.



- Usar el jabón principalmente zonas sensibles como ingles, pies axilas y manos. Para el resto del cuerpo solo basta un lavado con agua.



- Preferir jabones neutros con bajo contenido en detergente.



- Cuando tengas tiempo, preferí el secado al aire o utilizá una toalla de material muy suave. Secate con cuidado y sin “rasquetear tu piel”.