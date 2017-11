Las universidades de Oxford y Cambridge son aun más elitistas que antes

Los dos principales universidades del Reino Unido, Oxford y Cambridge, son más elitistas que hace seis años, según revelan los datos de admisión de estos prestigiosos centros docentes.



La información, recabada por el diputado del Partido Laborista David Lammy mediante una petición al amparo de la ley británica de libertad de información, ha sido recogida este viernes por los medios británicos.



Ambas universidades "cuentan con una inmensa mayoría de estudiantes provenientes de una pequeña y privilegiada minoría del sur de Inglaterra", explicó Lammy en un articulo publicado este viernes en "The Guardian".



Uno de los datos que destacó el diputado laborista es que las dos clases sociales más altas en términos de ingresos del Reino Unido —formadas por doctores, abogados y directivos—, que suponen el 31 % de la población, fueron las que más accedieron a estas instituciones.



En concreto, cuatro de cada cinco estudiantes que fueron aceptados entre 2010 y 2015 tenían padres en altos puestos de trabajo o de dirección.



Además, las áreas que tienen un porcentaje de éxito de entrada en ambas universidades británicas están situadas en el sureste de Inglaterra.



En el caso de la Universidad de Oxford son City of London, Richmond y Cambridgeshire, tres zonas de alto poder adquisitivo situadas en el sur de Gran Bretaña.



Una tendencia que se repite en el caso de Cambridge, donde las áreas con la ratio más alta de entrada por intentos son Merton, Richmond, Winsdor, Maidenhead y Berkshire, también del sur del país y muy próximas a Londres.



"Son universidades nacionales y reciben más de 800 millones de libras (892,27 millones de euros) de los contribuyentes cada año, pagados por cada persona, en cada ciudad y pueblo. No obstante, el Gobierno no pide nada a cambio", criticó Lammy, que se preguntó si el contribuyente debería seguir asumiendo estas tasas.



Según los datos, Londres y el sureste de Inglaterra recibieron el 48 % de las ofertas para estudiar en Oxford y Cambridge, al tiempo que el centro del país se quedó con el 11 % y el 12 %, respectivamente.



Mientras tanto, las ofertas de ambas universidades en el norte del país fueron en torno al 16 %, con más plazas adjudicadas en cinco condados sureños que en todo el norte de Inglaterra.



En unas declaraciones recogidas por la cadena BBC, un portavoz de Cambridge alegó que los criterios de selección están basados a consideraciones estrictamente académicas.



Por su parte, su homólogo en Oxford atribuyó la disparidad a la existencia de algunas áreas en situación de desventaja y bajos niveles de rendimiento escolar.



"Rectificar será un largo viaje que requerirá grandes esfuerzos a través de la sociedad -también desde universidades punteras como Oxford- para afrontar estas serias desigualdades", reconoció.