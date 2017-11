Uber lanzará un servicio de viajes aéreos urbanos en Los Ángeles en 2020

La plataforma de transporte Uber anunció que en 2020 comenzará a realizar pruebas de su servicio de viajes aéreos urbanos, al que bautizará como uberAIR, en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



El nuevo servicio fue presentado este miércoles con gran expectación en la Web Summit de Lisboa, donde el responsable de producto de Uber, Jeff Holden, mostró el diseño de los aparatos que ofrecerán estos recorridos, muy similares a los helicópteros pero totalmente eléctricos y más silenciosos.



Se pondrán a prueba en Los Ángeles, la segunda zona urbana más poblada de Estados Unidos, recordó Holden, quien apuntó que el precio del trayecto será similar al del actual servicio UberX.



UberAIR, explicó, está pensado principalmente para compartir viajes, como ya ocurre en la modalidad UberPOOL, y contara para ello con cabinas que tendrán capacidad para cuatro pasajeros.



"Es el principio del fin de los coches individuales", sostuvo Holden, quien consideró que en el futuro solo se comprarán coches personales "por cuestiones de hobby".



Uber ha mantenido ya contactos con importantes empresas que pueden invertir en este modelo de negocio, no solo para desarrollar las aeronaves sino para disponer de zonas que ejerzan de helipuertos.



Además, ha alcanzado un acuerdo con la NASA para el desarrollo de la Gestión del Espacio Aéreo no Tripulado (UTM, por sus siglas en inglés) y de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés).



Esta colaboración, explica la empresa, "facilitará operaciones seguras y eficientes de UAS a baja altitud" y además "contribuirá a que la compañía pueda operar los primeros vuelos de uberAIR".



"Se trata de la primera colaboración de Uber con una agencia gubernamental con el objetivo de operar una red de movilidad aérea a nivel global", agregó la compañía.



La presentación, una de las más aplaudidas de la Web Summit, incluyó algunos datos básicos que justifican, a juicio de la compañía, esta apuesta, mas allá de la siempre sugerente idea de conseguir poner en marcha los "coches voladores".



Entre algunos de los datos, figura el hecho de que "más de la mitad de la población mundial vive en ciudades", y que en urbes de gran población, como Ciudad de México, un conductor pasa cada año alrededor de cinco semanas laborales dentro de su vehículo debido a atascos y circulación lenta.



Uber, con presencia en más de 600 ciudades y alrededor de 65 millones de usuarios al mes, resumió en un vídeo su visión de futuro: una mujer que, a través de la aplicación, reserva un UberAir al que accede desde la azotea de un rascacielos para evitar el atasco de la autopista.