Twitter permite a todos sus usuarios escribir 280 caracteres

Twitter Inc, la red social de micromensajes famosa por su formato de 140 caracteres, anunció el martes que permitirá que los usuarios de todo el mundo puedan comenzar a escribir mensajes del doble de largo.



La compañía dijo que llevó a cabo en septiembre una prueba en idioma inglés de tuits de 280 caracteres que mostró que los usuarios pasaban menos tiempo editando los tuits y era menos probable que los abandonaran.



"Durante los primeros días de la prueba muchas personas tuiteaban al límite de 280 caracteres porque era nuevo, pero poco después el comportamiento se normalizó. Vimos que cuando la gente necesitaba usar más de 140 caracteres, tuiteaban de manera más fácil y frecuente", explicó la compañía en su blog.



"Pero lo más importante, la gente tuiteaba por debajo de 140 caracteres la mayor parte del tiempo y la brevedad de Twitter se mantenía", agregó.

Los usuarios que publican mensajes en algunos idiomas -entre ellos japonés, coreano y chino-, que no tienen el problema de verse limitados por la longitud del mensaje, seguirán teniendo el límite de 140 caracteres, agregó Twitter.



La compañía no especificó cuándo comenzará a permitir que sus usuarios puedan publicar tuits de 280 caracteres