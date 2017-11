Twitter anuncia la cancelación de los anuncios publicitarios de RT y Sputnik

A través de su blog, la red social anunció que tras un análisis intenso hecho sobre el curso de los tuits del 2016 decidió eliminar la publicidad patrocinada de todas las cuentas pertenecientes a Russia Today (RT) y Sputnik.

"Twitter tomó la decisión política de bajar los anuncios de todas las cuentas que son propiedad de Russia Today y Sputnik de manera inmediata", afirmó la empresa en su comunicado.



"Esta decisión se baso en el trabajo retrospectivo que estuvimos haciendo alrededor de las elecciones estadounidenses del 2016 y la comunidad de inteligencia estadounidense llegó a la conclusión de que ambas RT y Sputnik intentaron interferir con la elección en favor del gobierno ruso", continúa el comunicado.



Además, aseguró que no se tomó la decisión de manera liviana, sino que este es un paso que es "parte del compromiso actual de ayudar a proteger la integridad de la experiencia de usuario en Twitter".



"A principios de este año, la comunidad de inteligencia estadounidense señlaron a RT y Sputnik por implementar esfuerzos para interferir y corromper la elección presidencial implementando esfuerzos patrocinados por el gobierno ruso", subraya el comunicado y agregaron que no es algo que deseen que suceda en Twitter.



En tanto, el comunicado explica que la decisión se restringe únicamente a las dos entidades y se basa en la investigación interna hecha por ellos mismo. No obstante, las cuentas de RT y Sputnik podrán hacer uso de la red social de manera orgánica siempre y cuanto sigan las reglas de ella.



Por otro lado, Twitter anunció que decidió utilizar los US$1,9 millones que proyectaban ganar desde que RT se convirtió en anunciante en 2011 y donarlos para apoyar la investigación externa sobre el uso de Twitter en el compromiso cívico y las elecciones.