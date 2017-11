Tomar varias tazas de café puede ser beneficioso para la salud, según estudio

El consumo moderado de café, de unas tres o cuatro tazas al día, puede tener beneficios para la salud e incluso reducir algunos tipos de cáncer, según un estudio publicado en la revista médica británica British Medical Journey (BMJ).



De acuerdo con esta investigación, a cargo de expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad inglesa de Southampton, el consumo de café puede disminuir el riesgo de enfermedades hepáticas y reducir la posibilidad de tener una apoplejía.



No obstante, los investigadores han indicado que la gente no debería empezar a tomar café para prevenir males y han resaltado que es perjudicial un consumo elevado durante el embarazo.



BMJ señala que los expertos recopilaron todos los datos disponibles hasta ahora —más de 200— sobre el impacto que esta bebida podía tener en el organismo.



En comparación con los que no toman café, lo que consumían tres o cuatro tazas al día parecían reducir el riesgo de tener problemas cardíacos, pero el mayor beneficio estaba relacionado con una disminución de enfermedades del hígado, incluido el cáncer.



"Factores como la edad, si la gente fumaba o no y la cantidad de ejercicio que hacían podían tener un efecto", explicó el profesor Paul Roderick, uno de los autores del estudio, al precisar que no hay certeza absoluta de que la razón de esta disminución de los riesgos para la salud sean únicamente por el café.



"Los beneficios de un consumo moderado de café parece pesar más que los riesgos", añadió Roderick.



El Servicio Nacional de Salud (NHS, siglas en inglés) recomienda en el Reino Unido que las mujeres embarazadas no consuman más de dos tazas porque el exceso puede incrementar el aborto espontáneo.



Los investigadores han insistido en que los consumidores deberían beber cafés de calidad y evitar ponerle azúcar, leche o nata.



Además, están a favor de que se hagan pruebas clínicas rigurosas sobre el café para establecer mejor los posibles beneficios que esta bebida tiene en la salud.