¿Te estás lavando los dientes correctamente?

El cepillado dental es un método de higiene que sirve para quitar la placa bacteriana de los dientes y así prevenir problemas de caries o inflamaciones en las encías. La mayoría de personas comienzan a lavarse los dientes desde los dos o tres años, sin saber si están haciéndolo bien o mal.



Una encuesta sobre Salud Bucodental hecho en España por el Consejo de Dentistas hace unos años, sostenía que un 12% de españoles no se cepilla a diario y un 2,3% no lo hacía. Además, un 30% de los encuestados descubrieron que no se lavaban tantas veces como deberían.



Por ello es necesario aclarar algunas cuestiones relativas a los tiempos, el topo de pasta dental o el método que se debe emplear para limpiar los dientes, sobre todo el cómo hacerlo y cuánto tiempo invertir.



Buena pasta dental y buen cepillo



Para cepillarse los dientes es necesario tener un cepillo y pasta de dientes. No basta tener cualquiera, hay que saber elegirlos.



"El cepillo debe ser suave o medio en función de las circunstancias de cada persona (nunca recomendamos cepillos duros) y debe estar en buen estado de conservación (habría que renovarlo cada tres meses aproximadamente)", dice la doctora Regina Izquierdo, periodoncista y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) quien declaró para The Huffington post.



De acuerdo con un informe publicado en Vitaldent, un cepillo con cerdas muy duras puede desgastar el esmalte, que tiene tonalidad blanca, haciendo que se vea la dentina, cuya tonalidad es más amarilla. Del mismo modo, puede dañar las encías provocando su retracción y quedando expuesta la raíz de la pieza dental.



En cuanto a los cepillos eléctricos, pueden ser una opción pero no la mejor de todas. "Aconsejamos su uso en casos especiales cuando con el cepillado manual no se consigue un adecuado control de placa o en casos de restauraciones múltiples o aparatos de ortodoncia. En esas circunstancias aconsejaríamos un cepillo eléctrico con sensor de presión y cabezales específicos para cada situación", sostuvo Izquierdo.



En el caso de la pasta dental, no solo importa cuál usar, sino también cuánta. En los anuncios publicitarios se ve una buena dosis de dentífrico. Sin embargo, no debería ser así, explica Fernando Martín, del Consejo de Dentista. “La pasta debe tener flúor—cuando hablamos del lavado de una persona adulta— porque ayuda a la remineralización de los dientes y hace que el diente esté más protegido ante posibles ataques de bacterias", explicó Martín.



Con el flúor en la superficie dental se reduce la solubilidad del esmalte, lo que hace más resistente al diente.



Cepillarse dos veces como mínimo, sobre todo por la noche



En la higiene bucodental, lo ideal es cepillarse después de cada comida, pero teniendo en cuenta que los expertos en nutrición recomiendan realizar cinco comidas diarias, esto se vuelve difícil.



"Como mínimo debemos lavarnos los dientes dos veces al día, una después del desayuno y la otra, la más importante, después de la cena", sostiene Fernando Martín. "La recomendación es que si sólo se hacen dos cepillados, el segundo debe ser tras el desayuno para que no pasen demasiadas horas sin cepillarse". Después de 10 horas pueden aparecerse más bacterias por la boca, las cuales producen caries.



El cepillado por la mañana es importante, pero más importante es el de la noche. "Durante el sueño se produce menos saliva, lo que se conoce como xerostomía. La saliva es un componente natural de nuestro organismo que tiene la misión de defender y proteger la boca. Ayuda a proteger de los agentes que pueden atacar el esmalte o provocar enfermedades", agregó el especialista.



En esas horas la boca estará menos protegida, "Y más si el paciente duerme con la boca abierta o ronca por lo que la placa bacteriana sería más nociva en ese lapso de tiempo", declara la doctora Izquierdo.



Cuando una persona duerme, no hay movimiento de la lengua ni de los labios que contribuyen al denominado mecanismo de autolimpieza. Por ello, el lavado por la noche es indispensable, se debe incluir el hilo dental, para llegar a los espacios a los que el cepillo no puede llegar y donde se estancan las bacterias que dan paso a la caries.



No es necesario lavarse inmediatamente después de comer



"Si la dieta es predominantemente ácida (cítricos, vinagre...), lo ideal sería esperar 30 minutos para lavarnos los dientes y más si la persona sufre hipersensibilidad dentaria", declara Regina Izquierdo. Así se evitaría frotar el ácido contra la dentadura y se evita repartirlo por toda la boca e intensifica su efecto nocivo.



Duración y estilo



El tiempo de duración debe ser de dos a tres minutos. Mucha gente se cepilla de forma intuitiva por lo que el resultado final no es el esperado.



"El gesto debe ser de la encía hacia la parte exterior del diente por la cara tanto interna como externa y en todos los cuartos de la boca”, dijo Fernando Martín.



Se debe tener en cuenta que para realizar una buena limpieza no solo se deben limpiar todos los dientes, también es necesario pasar el cepillo por las encías y la lengua.



Evitar exceso de café y comidas duras



Tener una dieta saludable y una buena hidratación también permite tener una mayor protección de los dientes. Con suficiente agua se evita que la boca se seque.



Un informe de Vitaldent menciona que los quesos curados ayudan a contrarrestar la acción de los ácidos producidos por los alimentos con bastantes carbohidratos.



No es bueno consumir mucho café o té, enemigos del esmalte. Tampoco es buena idea consumir caramelos duros porque pueden provocar la rotura de una pieza dental o erosión del esmalte. Morder hielo puede sensibilizar los dientes y los alimentos pegajosos que duran mucho en la boca pueden promover la aparición de caries.



Cuando se consuman estos alimentos es necesario limpiarse los dientes inmediatamente después de su ingesta.