StarCraft II se podrá jugar de forma gratuita

Blizzard sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que StarCraft II, la saga de estrategia interplanetaria, será liberado para todos de forma gratuita, como se aprecia en el siguiente video de YouTube.



A la desarrolladora no le bastó con entregar hace unos meses la primera entrega del juego al público, sino que ahora la segunda temporada también estará disponible free-to-play.



De esta manera, los jugadores podrán acceder tanto a la campaña completa de “Wings of Liberty”, como al modo multijugador cooperativo para jugar online (no competitivo).

La empresa sorprendió a sus seguidores con el anuncio

En la versión gratuita de “Wings of Liberty” se dará acceso completo a la escalera clasificatoria y todos los modos cooperativos hasta nivel 5. Y si ya tienes instalada esta entrega obtendrás “Heart of the Swarm” de forma completa y sin coste.



Asimismo, la compañía californiana anunció que está trabajando en un nuevo paquete de misiones cooperativas de pago para el videojuego de estrategia.



“StarCraft II: Wings of Liberty” se lanzó en 2010 y después llegaron expansiones en 2013 (“Heart of the Swarm”) y 2015 (“Legacy of the Void”). Ahora el título estará disponible de forma oficial para PC a partir del 14 de Noviembre, desde la web de Blizzard.