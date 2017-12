Snapchat hará recordar tus mejores momentos de 2017

A falta de pocos días para la llegada del Año Nuevo, Snapchat quiso darle gusto a sus usuarios de recordar sus mejores momentos compartidos a través de la plataforma.



Según informa el portal The Next Web, Snapchat tiene esta función para algunos de sus usuarios, aquellos que usan ‘Moments’ la función que permite guardar fotos y videos compartidos como snaps privados.



Este recordatorio de Snapchat se mantiene privado debido a la naturaleza similar de los ‘Moments’. Aunque de todos modos, el usuario puede compartir sus recuerdos con sus seguidores en caso así lo requiera.



El usuario puede encontrar este apartado al ingresar la sección ‘Moments’ de Snapchat. Según el citado portal, si el video no es del gusto de la persona que desea compartirlo, se puede editar a placer para sustraer imágenes o videos para que solo estén los momentos más agradables.



Este 2017 no ha sido un buen año para Snapchat, pues Instagram imitando alguna de sus funciones ha logrado captar un mayor número de usuarios. Incluso ofrece también lo mejor del año, pero a través de un app independiente.