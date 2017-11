Sanción a 'gamer' profesional por episodio de violencia doméstica

Li "Vasilii" Wei-Jun, jugador chino del equipo Newbee de la liga profesional de League of Legends, fue suspendido hasta el primero de enero de 2020 tras protagonizar un episodio de violencia doméstica mientras realizaba un streaming.



'Vasilii' estaba transmitiendo un streaming cuando su novia le criticó por "estar muy serio" cuando jugaba. Le dijo que los espectadores podían hallar algo malo por esa actitud.



En respuesta, el jugador se levantó y comenzó a increpar a su novia. Luego tiró la mesa en la que se hallaba jugando. No pareció reparar en que la cámara web seguía transmitiendo y grabando el audio. Aunque las escenas finales no fueron captadas en video, al fondo de la transmisión se escucha el llanto de la mujer.



Las personas que estaban viendo el en vivo llamaron a la policía, que llegó al domicilio del jugador a los pocos minutos y procedió a llevarlo a una comisaría para tomar su declaración. Al día siguiente, el equipo anunció la suspensión del contrato con 'Vasilii' por su comportamiento “inmaduro y poco profesional”.



Pero ese no es el fin de los problemas del 'gamer'. Tras casi un mes de investigaciones sobre el caso, esta semana Riot Games anunció que a 'Vasilii' se le prohibirá participar en las competencias de esa firma durante los próximo 20 meses.



En la exposición de sus motivos, la compañía señaló que no es la primera vez en que el jugador se ve involucrado en episodios de violencia.