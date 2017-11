Estos robots te arman el pedido del supermercado en 5 minutos

La tediosa tarea de completar el pedido del supermercado pronto será algo que los robots podrán realizar sin problema alguno. Eso es lo que puso a prueba la tienda on line Ocado, que logró reunir una orden compuesta por lácteos, carne y diversos productos de supermercado en tan solo cinco minutos, a diferencia de las dos horas que hubiera necesitado un operador humano para completar esta operación.



A diferencia de otras tiendas, la clave de Ocado está en el desarrollo nativo de un sistema compuesto por 1000 robots que recorren los rieles de una estructura montada sobre jaulas, donde se encuentran los productos del inventario. De esta forma, cada robot está programado para identificar por dónde tiene que pasar para completar la solicitud, sea un producto refrigerado, congelado o que no necesita de frío.



Esta curiosa modalidad, que funciona desde hace un año, cuenta con determinadas zonas donde la temperatura está regulada según las necesidades de cada producto. No todas las tareas están automatizadas, ya que la planta cuenta con 200 trabajadores humanos que se ocupan de la parte logística, de la manipulación del pedido y de la descarga y empaquetamiento de los productos frescos.



El trabajo automatizado en los depósitos de Ocado, uno de los supermercados on line más grandes de Reino Unido, no es nuevo, y ya opera con esta llamativa modalidad desde hace un año. Sin embargo, la compra de Whole Foods de parte de Amazon en Estados Unidos aceleró el proceso de automatización en la firma, dijo Paul Clarke, director tecnológico de Ocado, citado por Bloomberg.



La referencia de Amazon es inevitable, ya que utiliza un sistema robótico que asiste a los operadores humanos en sus depósitos al momento de confeccionar un pedido. Sin embargo, en el segmento de los productos frescos Ocado parece llevar la delantera en este punto.



Walmart, por su parte, también apuesta a utilizar robots que asisten a los repositores con un sistema que escanea los faltantes en las góndolas.