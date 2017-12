PUGB: La nueva moda en videojuegos con 30 millones de usuarios

PUBG es el videojuego más popular de 2017, y recién lanzó su versión 1.0. Es decir, alcanzó el éxito aún antes de lanzar una versión final. En el PlayerUnknown's Battlegrounds de Bluehole Studio, vamos a tener que sobrevivir en una isla luego de tirarnos en paracaídas. Es un escenario gigante, en el que combatimos a otros 100 participantes, en un formato de shooter en línea.



Lo interesante de la modalidad de juego Battle Royale, es que no sólo es todos contra todos, sino que también vamos a comenzar en igualdad de condiciones que el resto: y hay que recorrer el el terreno para conseguir armamento, protección y vehículos mientras el mapa se va achicando de manera aleatoria, forzando los encontronazos entre jugadores.



Hay jugadores osados y otros que solo se esconden, pero cualquiera sea la forma de jugar, el PUBG se instaló en el mundo de los videojuegos en el que hoy celebra haber superado la barrera de 30 millones de jugadores a nivel global y sigue batiendo récords Guiness, como el de mayor cantidad de jugadores online en simultáneo.

Para PC está estrenando la versión 1.0, ya que todo este tiempo, desde su génesis, estaba en versión Beta (aun no terminado). La gran noticia, además de que se planea un lanzamiento oficial para móviles, es que también acaban de salir las versiones 0.5.24 y 0.5.26 en Xbox One y Xbox One X, dando el salto a las consolas. Será, por lo menos por el futuro cercano, un título exclusivo de Microsoft.



En Xbox, se puede comprar de manera online por $ 1200 en el tienda de Microsoft, o bien recibirlo de manera gratuita con la compra de la Xbox One X . Esta versión, que vendió la increíble suma de 1 millón de copias en tan sólo dos días, aún no está muy pulida y la atrapante jugabilidad de PC no se ve reflejada en los sistemas hogareños. Tiene problemas de framerates, de mecánicas de juego y hasta la plataforma online tiene fallos que generan más de una frustración. Pero cabe aclarar que es un lanzamiento preliminar de un juego no terminado, que ya en tan solo ocho dias recibió una primera actualización de muchas que vendrán.



PUBG tiene todo.

Modo en primera o tercera persona, un buen nivel de realismo en las mecánicas de disparos (no es fácil disparar ni tiene ayudas de sistema), un tiempo relativamente corto de juego, un mapa bien pensado de mundo abierto con decenas de escenarios distintos y el suspenso que da no saber dónde están los enemigos, ni a qué área se reducirá el mapa.



Pero por sobre todas las cosas, tiene también un potencial enorme como E-Sport, dado que además de jugar en soledad, se puede disfrutar de a pares o en equipos de cuatro participantes, modalidad que ya comenzó a ser un éxito en los circuitos de deportes electrónicos con gran interés de las grandes casas de e-sports.



Plugo, Mid de Kaos Latin Gamers, equipo chileno que participó en el mundial de League of Legends en China, le dijo a La Nación de Argentina que PUBG tiene un gran potencial: "Entrenamos casi 12 horas por día a League Of Legends, pero cuando tenemos un rato libre, con mis compañeros nos divertimos con algunas partidas de PUBG. Es muy entretenido para jugar en equipo".



Por su parte, Gonzalo García, manager del equipo argentino Furious Gaming, admite divertirse jugándolo y a pesar de los costos organizativos cree que puede ser uno de los E-Sports más populares: "El Early Access fue muy bien recibido y la empresa se ocupó de ir arreglando los problemas y bugs para hacerlo cada vez mejor. Es muy divertido como E-Sport, a pesar de ser muy caro para los organizadores, dado que si querés hacer un torneo presencial tenes que llevar a 100 participantes, 100 PCs y 100 monitores a un lugar donde entren todos... una LAN enorme. Pero tiene un gran futuro, es mas, Intel Extreme Masters (torneo reconocido de E-Sports) ya lo sumó a la lista de eventos".



Player Unknown´s Battlegrounds popularizó este apasionante modo online Battle Royale, y varios se sumaron a la moda. En PS4, y por ahora de manera gratuita, se puede disfrutar del Fortnite Battle Royale, que emula los sistemas de juego del PUBG, pero suma la posibilidad de construir y destruir; en móviles, hay varios títulos, entre los que se destaca Rules of Survival, para Android y iOS, y hasta se rumorea que el número uno de los FPS en E-Sports , el mismísimo Counter Strike, tendrá una actualización con un modo similar.