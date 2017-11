Cómo prevenir ser pirateado por fallas en la seguridad del Wifi

El mundo está en vilo ante el problema de seguridad que presentan las conexiones wifi. Investigadores de Bélgica descubrieron un error en el protocolo WPA2 (un sistema que protege las redes inalámbricas) que deja vulnerable a los usuarios de un ataque informático.



La falla, denominada como 'KRACK' o 'Key Reinstallation AttaCK', implica que un tercero podría espiar la red, por lo que las conversaciones privadas ya no serían tan privadas en algunas circunstancias; el tráfico wifi que viaja entre computadores o dispositivos y puntos de acceso podría ser interceptado por cibercriminales que estén en un rango cercano a su víctima.



Expertos en seguridad informática señalaron que esta falla es seria por la ubicuidad del wifi y la dificultad para emparchar millones de puntos de acceso. "Todo el mundo tiene que tener miedo", aseguró Rob Graham, de Errata Security, en un blog.



Alex Hudson, de la empresa británica de servicios digitales Iron Group, dijo que este hallazgo significa que "la seguridad del wifi protegido es probablemente ineficaz y no deberíamos asumir que proporciona ninguna seguridad".



Incluso, investigadores de la compañía Eset aseguran que los más afectados por esa falla serían las familias y las pequeñas empresas. Con el fallo, los atacantes pueden robar información confidencial, como números de tarjetas de crédito, contraseñas, mensajes de chat, correos electrónicos, fotos y otros archivos de los usuarios.



Si bien todavía no hay indicios de que la vulnerabilidad haya sido aprovechada con fines maliciosos, es importante tomar medidas para protegerse. David Harley, especialista de Eset, recomienda "tratar a su red como si fuera una red pública y configurar sus equipos de manera acorde".



En ese sentido, el especialista de la compañía Iron Group sugiere:



1- Configurar los computadores en modo 'red pública', ya que eso aumenta el nivel de seguridad del dispositivo respecto a los modos de red 'privada/hogar'.



2- Apagar el wifi y usar los datos móviles cuando sea necesario.

Mantener los computadores y actualizados.



3- Según F-Secure, los usuarios de redes inalámbricas pueden minimizar los riesgos mediante el uso de redes virtuales privadas y mediante la actualización de dispositivos como routers.



Sin embargo, más allá de tener en cuenta estas medidas, es importante que las compañías de tecnología desplieguen de forma rápida parches de seguridad.



En este punto, Microsoft y Apple ya anunciaron actualizaciones. Google, por su parte, se encuentra trabajando en una solución.