En 2018 podrás hacer llamadas y videollamadas grupales por Whatsapp

WhatsApp, la popular App de mensajería que casi todos tenemos en nuestro celular, introducirá a principios del próximo año la opción de llamadas y videollamadas grupales.



Esto no se trata de ninguna especulación, ya que así quedó sobreentendido luego del anuncio que WhatsApp hizo sobre las mejoras en la geolocalización, precisa el diario "El Mundo" de España.



Se presume que el funcionamiento de las videolladas grupales será similar a la de una llamada normal: se pulsa en llamar, empieza la llamada y se cuelga cuando se vaya a terminar.



¿Por qué saldrá recién en 2018?



La respuesta pasa porque esta opción no es una prioridad para WhatsApp y porque requiere bastante tiempo de desarrollo, afirma el blog WABetaInfo, que suele filtrar el contenido por llegar de la aplicación.



Asimismo se indica que esta opción no llegará antes que el borrado total de mensajes, que aún sigue en desarrollo y que lleva ya bastantes meses en modo de prueba.



Según los entendidos, WhatsApp siempre ha avanzado lento pero seguro. Sin embargo sus críticos sostienen que esta lentitud la pone en desventaja con sus competidores como Telegram, Line o Messenger.