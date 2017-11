En pleno vuelo, descubrió que su marido le era infiel y provocó aterrizaje de emergencia

Una mujer obligó a una aerolínea a realizar un aterrizaje de emergencia tras descubrir en pleno vuelo que su marido aparentemente la engañaba.



La mujer, de nacionalidad iraní, viajaba el domingo de Doha a Bali con su marido y su hijo en un vuelo de Qatar Airways, informó este martes el diario indio Hindustan Times.



Cuando su esposo dormía, usó la mano de éste para desbloquear su teléfono celular mediante la huella dactilar, descubriendo así su presunta aventura con toda suerte de sórdidos detalles.



Iracunda, la mujer se puso a golpear a su marido. El personal de cabina intervino pero no fue capaz de calmar la situación.



Con el incidente dentro del avión fuera de control, los pilotos decidieron efectuar un aterrizaje de emergencia en la ciuad india de Chennai, en el sur del país.



La mujer, su esposo y su hijo fueron desembarcados, tras lo cual el avión prosiguió viaje a Indonesia, dijo al diario un responsable de seguridad que pidió el anonimato.



"La familia pasó el día en el aeropuerto de Chennai y fue enviada después a Kuala Lumpur en un vuelo de Batik Air. No se tomó ninguna acción policial", agregó este responsable.



Contactada por la AFP, Qatar Airways no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios.