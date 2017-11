El plan de Facebook contra el 'revenge porn'

“No queremos que Facebook sea un lugar donde las personas teman que sus imágenes íntimas sean compartidas sin su consentimiento”, esta es la premisa en la que la red social se ha basado para explicar un nuevo programa piloto que está siendo probado en Australia.



La compañía busca frenar el flagelo del ‘porno de venganza’, un concepto que alude a la distribución de imágenes sexuales de una persona sin su consentimiento. De acuerdo con la Organización de Derechos Civiles Cibernéticos (CCRI por sus siglas en inglés) en este concepto se incluyen conductas como hacer uso cámaras ocultas, hackear teléfonos o cuentas de correo o publicar imágenes capturadas consensualmente en el contexto de una relación íntima.



“Trabajamos constantemente para evitar este tipo de abuso y mantener este contenido fuera de nuestra comunidad”, dijo Facebook en un comunicado.



Y su propuesta realmente es única: Facebook quiere que si un usuario sospecha que podrá ser víctima de este fenómeno, alerte a la Oficina del Comisionado de eSafety de ese país a través de su nuevo portal, llene un formulario y luego se envíe las imágenes a sí mismo a través de Messenger para que Facebook pueda identificarlas y bloquearlas.

​

Según explicó Facebook en su blog oficial, la oficina del Comisionado de eSafety notifica a la red social para que un representante especialmente capacitado revise y procese la imagen para crear una huella digital numérica única para la foto que no puede ser leída por humanos.



“Almacenamos la huella de la foto, no la foto, para evitar que alguien la suba en el futuro. Si alguien intenta cargar la imagen a nuestra plataforma, como todas las fotos en Facebook, pasa primero por una base de datos y, si coincide, no permitimos que se publique o comparta”, explica la compañía.



Una vez se realiza ese proceso, la persona es notificada a través del correo para que eliminen la foto del hilo de Messenger en el dispositivo y sea borrada después de los servidores de Facebook.