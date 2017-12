¿Los perros son más inteligentes que los gatos? La respuesta de la ciencia

Una larga lucha entre los amantes de los perros y de los gatos parece que podría llegar a su fin, tras la publicación de un estudio que afirma que los caninos tendrían una ventaja sobre los mininos. Aunque seguramente los resultados no agradarán a los seguidores de los felinos, a escala científica existen métodos para cuantificar las capacidades de ambos animales de forma más objetiva.



La investigación estuvo liderada por la profesora Suzana Herculano-Houzel, de la Universidad Vanderbilt (Estados Unidos), que demostró, al menos al nivel cuantitativo, que los perros tienen el doble de neuronas que los gatos. Esto, después de analizar las neuronas de la corteza cerebral (asociadas con el pensamiento, la planificación y el comportamiento complejo) de diversas especies.



El estudio

Las pruebas se hicieron para constatar en varias especies carnívoras cómo el número de neuronas en sus cerebros se relacionaba con el tamaño del mismo. Los animales estudiados fueron hurón, mangosta, mapache, gato, perro, hiena, león y oso pardo.



De esta manera, se logró calcular que en concreto los canes poseen alrededor de 530 millones de neuronas corticales, mientras que los gatos tienen alrededor de 250 millones, casi la mitad menos. Ambas cifras no se comparan con los 16 mil millones de neuronas corticales presentes en la masa gris del ser humano.



"Creo que la cantidad absoluta de neuronas que tiene un animal, especialmente en la corteza cerebral, determina la riqueza de su estado mental interno y su capacidad de predecir lo que está a punto de suceder en su entorno según la experiencia pasada", explicó la académica.



Resultados

En sí, el objetivo de las mediciones era confirmar la hipótesis de que los cerebros de los animales carnívoros deberían tener más neuronas corticales que los herbívoros de los que se alimentan. Eso debido a que los cazadores usarían más recursos cognitivos en comparación de los herbívoros.



Pero al final la hipótesis no se logró corroborar ya que los investigadores determinaron que la cantidad de neuronas en relación al tamaño del cerebro en carnívoros pequeños y medianos era aproximadamente la misma que la de los herbívoros, quienes también han tenido que desarrollar su capacidad cognitiva para escapar de sus predadores.



Por otro lado, la misma Herculano-Houzel confesó pertenecer al grupo de los fans caninos, defiende los resultados obtenidos: "Nuestros hallazgos significan, en mi opinión, que los perros tienen una mayor capacidad biológica para hacer cosas mucho más complejas y flexibles con sus vidas que los gatos”. “Por lo menos, ahora tenemos algo de biología que las personas pueden tener en cuenta en sus discusiones sobre quién es más inteligente, gatos o perros".