Pasos para borrar un mensaje de Whatsapp pasado el tiempo límite

Una de las características de WhatsApp más pedidas por los usuarios y comentadas por los medios fue la posibilidad de borrar mensajes que ya se habían enviado, pero aún no se había leído.



La mejora fue un gran acierto de Facebook (propietario de la aplicación de mensajería), pero traía un pequeño detalle que no a todos gustaba: solo siete minutos para eliminar el texto ya enviado.



Ahora bien, ¿creés que el tiempo no es suficiente? A continuación te mostramos un truco que te permitirá disfrutar de esta útil herramienta incluso después de que haya pasado el tiempo que ofrece WhatsApp, tal y como se puede leer en Tech Advisor.



Tan solo tendrás que realizar, en el orden establecido, la mecánica que se muestra a continuación:



- Desactivar Wi-Fi y datos móviles.



- Ir, en "Ajustes", a "Configuraciones de hora y fecha" y deshacer la fecha a una hora antes de que el mensaje haya sido enviado.



- Abrir WhatsApp, seleccionar el mensaje, tocar el icono de la papelera y elegir "Eliminar para todos". Luego podés activar nuevamente los datos o Wi-Fi