¿Qué pasa con las cuentas de correo electrónico de un fallecido?

Después de que el Tribunal Superior de Massachusetts ordenara a Yahoo permitir el acceso a la cuenta de correo electrónico de John Ajemian (quien murió en el 2009) a sus hermanos Marianne y Robert, surge el interrogante sobre qué hacer con el rastro digital de una persona cuando muere.



Tiempo atrás no se podía pensar que pequeños aparatos pudieran almacenar tanta información como ahora, mucho menos que una ‘nube’ en Internet pudiera tener tanto poder por el contenido guardado en ella.



Es por eso que cuando algún usuario de Internet fallece es importante tomar las respectivas decisiones.



Si se trata de cuentas de correo electrónico hay dos opciones básicas de lo que puede ocurrir con ellas: en primera instancia, puede ser eliminada después de un determinado tiempo o se deja expresado quién puede tomar posesión de esa información.



Es por eso que algunos usuarios han recurrido a lo que han llamado el ‘testamento virtual’, que es un documento legal en el que están referidas contraseñas de correos electrónicos, redes sociales y todas aquellas plataformas digitales para asegurarse de que alguien más pueda tener acceso a ese ‘legado’.



Además, es mejor evitarse problemas dejando expresamente lo que usted quiere que us familiares o incluso la compañía que le provee el servicio hagan con sus cuentas.



A continuación le explicamos qué debe hacer si usted o su familiar fallecido tienen una cuenta en Gmail o Hotmail (Outlook).



1. Por el lado de Gmail

El primer principio de Google es que las personas esperan que la compañía mantenga su información privada, incluso en caso de fallecimiento.



Google, por medio del administrador de cuentas inactivas, permite notificar a un contacto de confianza cuando una cuenta ha estado en un determinado periodo de inactividad. Para activar estos contactos de confianza ingrese aquí.



De esta manera, esa persona podría tener acceso a ciertos datos sobre la cuenta de correo electrónico. Si usted lo expresa en el formulario, también podría autorizar el acceso a información de cuentas y contraseñas en caso de fallecimiento.



Adicionalmente, Google permite hacer tres solicitudes relacionadas a la muerte de una persona: cerrar la cuenta de un usuario fallecido, enviar una solicitud de fondo desde la cuenta de un usuario fallecido y obtener datos de la cuenta de un usuario muerto. Para esto hay que realizar un requerimiento a la compañía, en el que se piden algunos documentos legales tanto de la persona que los pide como de la que murió; la compañía los revisará e informará por medio de un email la decisión.



2. En el caso de las cuentas de Hotmail o Outlook

Cuando una persona fallece, Microsoft (compañía a cargo de estas cuentas de correo electrónico) permite a los familiares más cercanos la liberación de casi todos los contenidos de la persona como correos electrónicos, archivos, listas de contactos, tras un proceso de autenticación. Esto no permite el acceso directo al email.



Para tener acceso completo a la cuenta de la persona fallecida, o en caso de solicitar la eliminación, se debe contactar con la compañía y enviar la mayor cantidad de documentos legales sobre la persona que perdió la vida y su relación con el solicitante.



Entre las certificaciones solicitadas se encuentran el certificado de defunción, estado de investigación sobre la muerte y un documento que muestre que usted es familiar o benefactor de sus bienes, la compañía los analizará y tomará la respectiva decisión.



Tenga en cuenta que una persona no podría solicitar información de la cuenta de correo electrónico de un familiar si ha pasado más de un año sin que la cuenta se encuentre activa. Es importante hacer el contacto con la compañía antes que la cuenta sea eliminada o desactivada.



Por todo lo anterior, dependiendo de lo que usted quiera que pase con sus cuentas o redes sociales, dejarlo expresado a su familia directamente o por medio de un documento legal puede ser de ayuda.