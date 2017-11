Las ovejas son capaces de reconocer rostros humanos en fotografías

Un equipo de la Universidad inglesa de Cambridge realizó un experimento con ocho ovejas, a las que entrenaron para reconocer imágenes, y demostró que "tienen habilidades avanzadas de reconocimiento facial, comparables a las de los monos o los humanos".



Las ovejas son, en general, capaces de reconocer en persona a sus cuidadores, pero, según este estudio, pueden reconocerlos además en fotos sin entrenamiento previo, y son capaces de reconocer a personas que no han visto antes con el entrenamiento adecuado.



El experimento fue financiado por la fundación estadounidense CHDI, que apoya la investigación relacionada con la enfermedad de Huntington, y se hizo con ovejas porque, por su cerebro de gran tamaño y longevidad, son muy adecuadas para investigar dolencias neurodegenerativas.



Los expertos del Departamento de fisiología, desarrollo y neurociencia de la Universidad de Cambridge, dirigidos por Jenny Morton, entrenaron a ocho ovejas para que reconocieran rostros de cuatro personas famosas en fotografías que se mostraban en ordenadores.



Estas celebridades eran la periodista inglesa Fiona Bruce, el actor estadounidense Jake Gyllenhaal, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y la actriz inglesa Emma Watson.



Como parte de esa formación, las ovejas recibían recompensas cuando elegían la foto del famoso en cuestión de entre una variedad de imágenes, mientras que si escogían la foto equivocada sonaba una alarma.



Después del entrenamiento, se mostró a las ovejas dos fotografías: la de la persona famosa y la de otra persona que no les era familiar.



En esta prueba, las ovejas acertaron en seleccionar el rostro del famoso ocho de cada diez veces.



Posteriormente, se hicieron más pruebas en las que las fotos no eran frontales sino en ángulo, y en éstas el nivel de acierto de las ovejas, como se esperaba, descendió un 15 %, lo que, según dicen los expertos, es un grado de error comparable al de los humanos.



Finalmente, el equipo de científicos comprobó si las ovejas eran capaces reconocer a sus cuidadores, a los que veían diariamente durante unas dos horas, sin entrenamiento previo.



Los expertos señalan que, cuando se les mostró la fotografía del cuidador en sustitución de la persona famosa, las ovejas eligieron su imagen frente a la de la persona desconocida siete veces de cada diez.



Durante este último experimento, los autores constataron además un comportamiento "interesante", según se apunta en el estudio.



Al ver la imagen del cuidador por primera vez, las ovejas miraban esa foto y a continuación movían la cabeza para mirar la otra (la de la persona desconocida), y después volvían al rostro del cuidador, antes de seleccionarlo.



"Las ovejas tienen vidas largas y cerebros de un tamaño y una complejidad similares al de algunos monos, por lo que son un modelo útil para comprender los trastornos del cerebro, que, como sucede con la enfermedad de Huntington, se desarrollan en el tiempo y afectan a las habilidades cognitivas", declaró Morton.



Según se apunta en la revista, el equipo de Cambridge ha empezado a investigar con ovejas que han sido modificadas genéticamente para portar la mutación que causa esa dolencia degenerativa incurable, que afecta a más de 6.700 personas en el Reino Unido.