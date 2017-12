Nuevo descubrimiento de ALMA: Detectan dos galaxias masivas más antiguas de lo esperado

EL Observatorio Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), reveló sorprendentes ejemplares de galaxias masivas llenas de estrellas correspondientes a una época en que el cosmos tenía menos de mil millones de años.



Los astrónomos creían que las primeras galaxias, aquellas que se formaron unos cientos de millones de años después del Big Bang, tendrían muchas similitudes con las galaxias enanas que vemos hoy en el Universo cercano. Estas aglomeraciones de estrellas luego conformarían las galaxias más grandes que, transcurridos los primeros miles de millones de años, terminarían dominando el Universo.



"Se descubrieron un par de galaxias vecinas, que como todas las galaxias no solo son una acumulación de estrellas, sino también gas, polvo y materia oscura. Sin embargo, estas son bastante más grandes de lo que uno esperaría en esa época del Universo", explicó a Emol el astrónomo de la Universidad de Chile y parte de ALMA, Harold Francke.



"No es algo que no se esperara que existiera, pero era poco probable", precisó. Desde Alma, indican que sus observaciones más recientes infieren que esta época de formación de galaxias masivas se remonta a tiempos aún más lejanos, cuando el Universo tenía tan solo 780 millones de años, o cerca de un 5 % de su edad actual.



El observatorio también reveló que estas galaxias excepcionalmente grandes están contenidas en una estructura cósmica aún más grande: un halo de materia oscura con una masa equivalente a la de varios billones de soles. Además, las dos galaxias están tan cerca —a menos de la distancia que hay entre la Tierra y el centro de nuestra galaxia— que pronto se fusionarán y formarán la galaxia más grande que se haya observado en ese período de la historia cósmica.



El hallazgo aporta nuevos detalles sobre el nacimiento de grandes galaxias y el papel que desempeña la materia oscura en la formación de las estructuras más masivas del Universo.



“Con estas increíbles observaciones de ALMA, los astrónomos están estudiando la galaxia más masiva que se conozca en los primeros mil millones de años del Universo, en pleno proceso de formación”, destacó Dan Marrone, profesor asociado de astronomía de la Universidad de Arizona en Tucson y autor principal del artículo.



De esta manera, los astrónomos observan estas galaxias durante un período de la historia cósmica conocida como era de la reionización, cuando la mayor parte del espacio intergaláctico estaba envuelto en una oscura niebla de gas de hidrógeno frío. “Para nosotros, se trataba de un período en que las pequeñas galaxias se habían esforzado por consumir el medio intergaláctico neutro”, explica Marrone.



“Sin embargo, el creciente volumen de datos aportados por ALMA ha permitido corregir esa teoría, y sigue resituando más lejos en el pasado el período en que aparecieron las primeras galaxias realmente masivas”, concluyó el experto. Los investigadores detallaron los resultados de este estudio en un artículo publicado en la revista Nature.