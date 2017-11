El reto de las 48 horas: ¿Otra leyenda o un nuevo desafío de las redes?

La preocupación por el juego de la Ballena Azul, un desafío que en varios casos llevó al suicidio a adolescentes de todo el mundo, parece estar aminorando, al menos en los países de la región. Pero en Facebook puede estar surgiendo un nuevo reto: el desafío de las 48 horas, o en inglés "48 hours challenge".



Según informa El Mundo, este juego se basa en que los adolescentes deben permanecer 48 horas sin tener contacto con sus familiares y amigos. Los jóvenes se van de casa y ya no dan señales de vida, no responden las llamadas o mensajes a sus teléfonos e incluso muchas veces lo apagan.



Durante esos dos días, si la familia o amigos publican en redes sociales mensajes mencionando la desaparición, el adolescente que está realizando el reto suma puntos. La meta es conseguir la mayor puntuación posible.

¿Noticias falsas?

Sin embargo, el sitio especializado en noticias falsas Snopes, publicó en 2015 un artículo sobre el inicialmente llamado "juego de las 72 horas". Según el sitio, se trata de una una leyenda urbana que fue tomada como cierta por el diario británico Daily Mail y comenzó a replicarse.



Snopes explica que en abril de 2015, el Daily Mail publicó una nota que había "padres aterrados" a causa del "nuevo cruel juego de Facebook" que consistía en que sus hijos "se desvanecieran" por 72 horas sin dar explicaciones.



El "Juego de las 72 horas", como explica el sitio, luego pasó a llamarse "Desafío de las 48 horas".



"Un presunto juego de Facebook en el que los niños se atreven a desaparecer sin dejar rastro por hasta tres días está extendiendo el pánico entre los padres en Francia", señalaba el Daily Mail y agregaba que las autoridades fueron alertadas sobre el juego "después de que una niña de 13 años del norte de Francia desapareciera durante tres días".



"Hasta ahora, dice la Policía, la única evidencia es que docenas de mensajes de Facebook en pánico fueron compartidos por los padres, advirtiéndose mutuamente sobre el juego, y el testimonio de Emma (una niña que desapareció y contó por qué lo hizo), para sugerir que el desafío existe", señala.



La nota citaba una publicación del diario francés The Local, donde el propio medio admitía que "el juego de las 72 podría ser más un engaño que un fenómeno real", pero continuó diciendo que "el hecho de que la policía se tome en serio el incidente es quizás sorprendente dada la historia problemática de Francia cuando se trata de peligrosa locura mediática".

Sin embargo, señala Snopes, la historia de Emma nunca fue confirmada. El fiscal del distrito de Valenciennes, donde desapareció la niña, afirmó que el juego "parece ser una excusa" y que trabajaban sobre la hipótesis de que la adolesecente de 13 años se escapó con otro joven. "Todo apunta al hecho de que el juego (que puede ser imaginario) es la explicación que dio Emma como la razón por la que escapó, y para proteger a la persona que conoció", indicó.



La historia llegó a los medios de Estados unidos una semana después, con más relatos de presuntas desapariciones difundidos en Facebook atrás.



Este mes, el juego reapareció como el "Desafío de las 48 horas", as raíz de un artículo publicaod por el medio irlandés Belfast Live, el 16 de octubre, replicado nuevamente por el Daily Mail y otro medio sensacionalista inglés, The Sun.



En estos casos, los artículos citan la declaración de una madre (que no quiso identificarse) a BelfastLive, relatando la misma historia que ocurría con el juego de las 72 horas.

El antecedente: la Ballena azul

No es posible saber si en algún momento el mito se propagó tanto que comenzó a viralizarse en redes sociales y hacerse realidad, como ocurrió en el caso de la Ballena Azul.



En abril de este año El País informaba que la historia del juego que incitaba a menores a autoinfligirse heridas hasta llegar al suicidio comenzó con un error de traducción a un artículo del portal ruso Novaya Gazeta.



Según explicaba Snopes, la nota del periódico informaba sobre varios suicidios de menores de edad, entre los cuales se encontraban varios vinculados entre sí a la red social rusa VKontakte (VK), conocida popularmente como "el Facebook ruso".



Novaya Gazeta escribió que “al menos” 80 de los suicidios estaban vinculados con estos juegos de la “ballena azul”. Dicho así, y observando el logo de la red social (las letras V y K unidas se parecen al esqueleto de un pez), sería algo así como decir "la red social del pajarito" para referirse a Twitter.



Tras esa nota, varios medios rusos realizaron investigaciones sobre el tema, informando que no se podía relacionar de forma concluyente el suicidio de los menores con las comunidades formadas a través de VK.



Sin embargo, el artículo fue levantado por medios como The Sun y el Daily Mail, este último que fue eliminado por Wikipedia de su lista de fuentes por ser calificado de "poco fiable". "Los colaboradores de la versión de Wikipedia en inglés decidieron por consenso que el Daily Mail es generalmente poco fiable, por lo cual su utilización como fuente debe ser proscrita de una manera general", explicó Wikimedia –la fundación que controla Wikipedia– en un comunicado difundido en febrero de este año.



A pesar del origen falso, el caso se replicó enotras partes del mundo y comenzaron a descubrirse casos reales de adolescentes participando a través de grupos de Facebook del juego de la Ballena azul. De hecho, en Uruguay el Ministerio del Interior recibió 15 denuncias de invitaciones a participar del juego y se detectaron al menos siete casos de niños y adolescentes que se autoinfligieron heridas y tuvieron que ser hospitalizados por este motivo.

Facebook investiga.

Facebook trabaja para brindar tranquilidad, ya que es consciente de que los presuntos practicantes del desafío de las 48 horas son en su mayoría menores de edad. "La seguridad de los usuarios jóvenes de Facebook es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio", sostuvo un vocero de la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado.



"Estamos esperando a recopilar los enlaces pertinentes para investigarlos y asegurarnos de que seremos capaces de tomar medidas rápidas, si fuera necesario", señalaron a El Mundo.



Esta red social también pide a los usuarios que reporten e informen sobre todas aquellas páginas de Facebook que estén relacionadas al desafío de las 48 horas, para poder "investigar y tomar medidas".