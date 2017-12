El Museo Británico y Google muestran objetos de la cultura maya en internet

Una colaboración entre el Museo Británico de Londres y la plataforma digital Google Arts and Culture permitirá al público acceder por internet a fascinantes objetos y detalles sobre la antigua civilización maya.



En la página ya puede verse haciendo click aquí, entre otras cosas, la colección digitalizada de recuerdos y documentos del explorador británico Alfred Maudslay (1850-1931), que hasta ahora se guardaba en los archivos del museo londinense.



Maudslay, que presentó al mundo la cultura maya a finales del siglo XIX, reunió fotografías, moldes de monumentos y documentos científicos que ahora están disponibles "online", junto con otras herramientas y actividades que enriquecen la experiencia del usuario.



La colección del estudioso inglés ofrece "una visión única" de la civilización que floreció entre 250-900 DC en el área que hoy ocupan Guatemala, sur de México, Honduras, Belice y El Salvador, afirmó Amit Sood, director de Google Arts and Culture, una plataforma elaborada por Google en colaboración con varios museos.



"Estoy encantada de que, a través de nuestra colaboración con Google Arts and Culture, podamos hacer llegar la historia del pueblo maya a más gente que nunca", dijo por su parte el director del Museo Británico, Hartwig Fischer.



Maudslay viajó mucho por Centroamérica en las décadas de 1880 y 1890 y a menudo fue el primer visitante en documentar de manera científica, con la tecnología visual de la época, enclaves maya, como Tikal o Quiriguá.



Su colección incluye 250 negativos de plato de vidrio de Guatemala y más de mil páginas de documentos, incluidos sus diarios personales, además de moldes de elementos arqueológicos que se han escaneado en tres dimensiones para recomponer monumentos digitalmente esos monumentos.