Músculos artificiales dan "superpoderes" a los robots

Inspirados en la técnica de doblaje del origami, investigadores estadounidenses dijeron el lunes que elaboraron a bajo costo músculos artificiales para robots que tienen el poder de levantar objetos de 1.000 veces su propio peso.



El avance es un salto hacia adelante en el terreno de la robótica suave, que está remplazando de manera rápida a una vieja generación de robots rígidos en sus movimientos, dijeron investigadores.



"Es como darle superpoderes a estos robots", dijo la autora del estudio Daniela Rus, profesora de ingeniería electrónica y ciencia de la computación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Los músculos -conocidos como accionadores- son construidos sobre un marco de espirales de metal o con hojas de plástico en un costo de cerca de un dólar cada uno, dijo el reporte en el Proceedings of the National Academy of Sciences, una publicación estadounidense.



La inspiración origami proviene de la estructura en zigzag utilizada por ciertos músculos, lo que les permite contraerse y expandirse ante la orden, usando aire impulsado al vacío o agua a presión.



"El esqueleto puede ser un resorte, una estructura plegada como origami, o cualquier estructura con bisagra o elásticos", dice el reporte.



"Los accionadores de músculo artificial son uno de los más importantes cambios en toda la ingeniería", dijo el coautor del estudio, Rob Wood, profesor de ingeniería y ciencias aplicadas de Harvard University.



Su posible aplicación incluye hábitats espaciales expandibles en Marte, dispositivos quirúrgicos miniatura, esqueletos robóticos, dispositivos de exploración profunda en el mar o incluso arquitectura transformable.