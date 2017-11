El móvil vuelve al lápiz

Desde el pasado 8 de noviembre, en Uruguay se comercializa el último teléfono puesto a la venta por la marca coreana Samsung, el Galaxy Note8. Tras probarlo durante una semana llegamos a la conclusión de que es uno de los dispositivos móviles más potentes del mercado.

Si hubiese que definirlo brevemente habría que decir que es un teléfono ideal para artistas, diseñadores y para quienes disfrutan del contenido multimedia en sus móviles.

La pantalla.

A simple vista lo que impresiona es su pantalla que elimina el botón que tenían antes los teléfonos de Samsung, para dar una sensación de infinito. El tamaño es de 6,3 pulgadas Quad HD —un intermedio entre el full HD y el 4K— y Super Amoled Infinity Display. Mientras que no es tan grande como la de sus antecesores, la pantalla del Note8 es amplia y carece prácticamente de bordes. Sus proporciones son distintas a las de un teléfono convencional, siendo más alargada y expandida.

Si da miedo que se raye o se rompa, la pantalla incorpora un Gorilla Glass 5 que se destaca por su resistencia.

El tamaño permite que se ejecute más de una aplicación al mismo tiempo gracias a una nueva función que las combina y divide la pantalla al medio.

A pesar de su tamaño — más grande que el Galaxy S8— no resulta incómodo para una mano pequeña, ni siquiera es pesado y es muy sencillo de maniobrar, no obstante no se trata de un teléfono para llevar en un bolsillo.

Otro de sus puntos fuertes es que tiene 64 Gb de memoria interna que puede ser ampliada 256 GB más si se le agrega una tarjeta micro SD, además de una memoria Ram de 6GB y un procesador de 8 núcleos. Hablando de manera más sencilla, se trata de un dispositivo que es más rápido y eficiente que muchas laptops y se asemeja a la capacidad de la mayoría de las computadoras que se venden en el mercado.

Especial para artistas.

La novedad de este teléfono radica en el lápiz óptico que incorpora. El S Pen, forma parte del equipo original—y no se vende como un accesorio aparte—, ubicado en el margen inferior derecho del teléfono basta con ser apenas presionado para que se deslice hacia afuera y se activen sus funciones.

La interacción de la pantalla con el lápiz es prácticamente perfecta, probablemente lo más similar a un lápiz y papel que se encontrará en el mercado.

Esa característica lo hace ideal para quienes tienen habilidades para el dibujo y pueden sacarle jugo.

Google Play ofrece una serie de aplicaciones de las cuales se puede sacar partido al dibujar o intervenir imágenes. Además, el teléfono permite tomar notas con la pantalla bloqueada que se almacenan en el propio "notas" del teléfono y evita perder el tiempo.

En tanto, el teléfono puede ser utilizado fácilmente como un block de dibujos, ya que puede elegirse perfectamente el tipo de marcador, lápiz o lapicera con el que escribir y se logran resultados casi perfectos.

Además, al liberar el lápiz se despliegan una serie de aplicaciones especiales: el Smart select, que permite hacer capturas de pantalla localizadas; el Mensaje Animado, que permite escribir y crear imágenes animadas a gusto; o el traductor, que con solo ubicar el lápiz nos traduce cualquier texto en más de 70 idiomas.

La doble cámara del teléfono ofrece otra calidad de imagen. Sus puntos fuertes son 12 MP así como el lente gran angular que permite tomar fotos más amplias.

En situaciones de buena luz las fotos muestran colores muy vivos, mientras que con poca luz las imágenes no se destacan por su calidad. Sin embargo, esto es ayudado por el buen flash con el que cuenta el teléfono.

Respecto a la capacidad que tiene de control de su cámara este nuevo modelo permite controlar el foco en vivo, permitiendo la previsualización de las imágenes.

Además, ofrece la posibilidad del enfoque dinámico que permite dejar objetos en foco y distorsionar en mayor o menor medida una imagen.

Por otro lado, Samsung se suma a la tendencia de las redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat e incorpora sus propias máscaras en las imágenes.

Llegada.

En Uruguay el teléfono salió a la venta el pasado 8 de noviembre tiene un costo de US$1499 y viene en los colores Midnight Black y Orchid Gray. Se puede comprar a través de Antel y de las tiendas Zona Techno y STienda Uy.

Ficha técnica: Samsung Galaxy note8

Display: 6.3-pulgadas Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (521ppi)

Cámara Trasera: Gran angular: 12MP Dual Pixel AF, F1.7, OIS

Telephoto: 12MP AF, F2.4, OIS

- 2X optical zoom, hasta 10X digital zoom

Cámara Frontal: 8MP AF, F1.7

Cuerpo 162.5 x 74.8 x 8.6mm, 195g, IP68 (S Pen: 5.8 x 4.2 x 108.3mm, 2.8g, IP68)

Capacidad: Memoria6GB RAM (LPDDR4), 64GB/128GB/256GB

SIM Card Single: una tarjeta SIM Nano y una ranura MicroSD (hasta 256 GB)

Batería:3,300mAh

Carga inalámbrica compatible con WPC y PMA.

Carga rápida compatible con QC 2.0

OS Android 7.1.1

Red: LTE Cat. 16

Conexión: Wi-Fi 802.11 Bluetooth v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo*, Glonass

Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE

Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Seguridad.

Nuevos bloqueos disponiblesn Probablemente se trata de uno de los smartphones que incorporan más formas de seguridad. A la tradicional contraseña o patrón se le suman el desbloqueo mediante iris o reconocimiento fácil.

Asistente.

Una nueva ayuda de Samsungn Bixby es la novedosa asistente que ofrece ahora Samsung, si bien aún no está disponible en español se espera que en breve sea lanzada en más idiomas y ayude a miles de usuarios.

Batería.

Todo el día mantiene la cargan Una de las características fundamenteales es que la batería dura casi todo el día, incluso cuando se realiza un uso intensivo del teléfono con redes sociales, videos y otras aplicaciones.