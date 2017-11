Más de la mitad de los niños estadounidenses corren riesgo de ser adultos obesos

Más del 57% de los niños que viven en Estados Unidos corren el riesgo de ser obesos cuando tengan 35 años si continua la tendencia actual, advierte un estudio publicado este miércoles en The New England Journal of Medicine.



La investigación señala además que los menores con un peso normal tienen el 50% de posibilidades de ser adultos obesos.



"Estos resultados destacan la importancia que tienen los esfuerzos de prevención en todos los niños (...) y de intervenir de forma precoz en los niños que ya tienen obesidad para minimizar los riesgos de enfermedades graves en el futuro", explica Zachary Ward, autor principal del estudio e investigador de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard.



El sobrepeso y la obesidad están vinculados a un alto riesgo de sufrir diabetes, enfermedades cardiovasculares y cánceres, añade.



Los científicos se basaron para su estudio en el tamaño y el peso de 41.567 niños y adultos.



A partir de estas estadísticas, hicieron proyecciones sobre la evolución de ambas medidas de muestras representativas de la población estadounidense hasta los 35 años.



"Estos resultados muestran que la obesidad será un problema serio para la mayoría de los niños que crezcan en Estados Unidos", concluye el estudio.



El exceso de peso durante la infancia es difícil de corregir en el futuro, señala. Las investigaciones demuestran que el 75% de los menores de dos años que tienen sobrepeso seguirán padeciéndolo a los 35 años.



Los riesgos son aún más graves para los niños que tienen obesidad severa --actualmente afecta a 4,5 millones en Estados Unidos-- cuando llegan a la edad adulta.



En este grupo, los niños de dos años tienen más del 80% de posibilidades de ser obesos con 35 años. A los cinco años, la cifra cae sin embargo al 10%.



Pero los menores con peso normal también corren el riesgo de tener obesidad cuando son adultos, de acuerdo al estudio.



Entre los jóvenes de dos a 19 años en 2016, más de la mitad era susceptible de padecerla a los 35 años.



El estudio arroja por otra parte que los negros y los hispanos tienen más posibilidades que los blancos de ser obesos entre los dos y los 35 años, poniendo en relieve el factor de la raza o la etnia.