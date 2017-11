Sí, no mirar el Facebook te hará más feliz

Un estudio dirigido por la Universidad de Copenhague y publicado en la revista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, asegura que mantener la aplicación de Facebook cerrada contribuye a una mayor satisfacción con la vida. Para tener estos resultados, se analizó a un grupo de personas durante una semana.



La investigación sugiere que el uso constante de Facebook tiene efectos negativos en el humor y hasta en la salud.



La prueba fue dirigida a más de 1.095 sujetos. A ellos se les separó en dos grupos: los que podían ingresar a Facebook y lo que no.



A los voluntarios del estudio se les midió al principio y al final de la prueba sus niveles de bienestar, satisfacción y humor.



“Pedí a los participantes que evalúen su nivel de felicidad y satisfacción en la vida, su nivel de autoestima y sus emociones (positivas y negativas)”, explicó Morten Tromholt, especialista de la Universidad de Copenhague que lideró el análisis.



Otros estudios.



Otro trabajo realizado este año, publicado en el American Journal of Epidemiology, arrojó que la utilización de Facebook no está asociada con el bienestar. “Las redes sociales dan la impresión de brindar una interacción social significativa. Nuestros resultados sugieren en cambio que la naturaleza y calidad de este tipo de conexión no reemplaza a la interacción de mundo real que necesitamos para una vida sana”, afirmaron los responsable de la investigación.



Silvia Knobloch-Westerwick de la Ohio State University, tras un estudio hecho a sus estudiantes, destacó que quienes están con baja autoestima tienden a mostrar interés por los perfiles que tienen menos éxito que ellos.