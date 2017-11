Los mejores videojuegos de todos los tiempos

La industria de los videojuegos ha evolucionado de forma increíble. A través de todos estos años en los que se han venido desarrollando los más variados títulos, algunos de ellos han podido destacar sobre los demás.



Y si bien podríamos hacer miles de recopilaciones acerca los mejores videojuegos, seguramente seríamos muy subjetivos. Por eso, para darle un toque más “riguroso”, hemos decidido presentar una lista con las consideradas diez mejores entregas de todos los tiempos, según la web especializada Metacritic.

El portal ha realizado una lista muy completa calificando los 100 mejores videojuegos de todos los tiempos, de la cual para esta nota, hemos usado los diez primeros. Si quieres ver el total, puedes hacerlo ingresando a este link.



Metacritic compila todas las reseñas de juegos, luego une sus puntuaciones en un promedio general y de esa manera puede realizar una clasificación.

"The Legend of Zelda: Ocarina of Time".

Puntaje de la crítica: 99/100. Puntaje de usuarios: 9.2/10.

Desarrollado por Nintendo en 1998 para las consolas N64 y Nintendo DS. El videojuego narra las aventuras de link cuando era niño y es engañado por Ganondorf, el Rey de los ladrones Gerudo. El pequeño héroe deberá enfrentarse al villano para salvar a su reino que ha quedado desolado.

"Tony Hawk's Pro Skater 2"

Puntaje de la crítica: 98/100. Puntaje de usuarios: 7.4/10.

Desarrollado por Neversoft el años 2000 y distribuido por Activision para PlayStation, PC, Nintendo 64, iOS, Xbox, Mac y Game Boy Color. Es el segundo videojuego de la saga Tony Hawk's. La novedad en esta versión, fue incluir todos los niveles de la primera y segunda entrega con sus respectivos modos de juego, objetivos y música. Además la digitalización de los personajes, ya que se suavizaron los polígonos y ello mejoraba la apariencia física de los skaters, aproximándola aún más a su parecido real.

"Grand Theft Auto IV"

Puntaje de la crítica: 98/100. Puntaje de usuarios: 97.5/10.

Clásico de Rockstar North lanzado en 2008 para PS3, Xbox 360 y PC. La historia del juego discurre en Liberty City, una ciudad ficticia basada fuertemente en la ciudad moderna de Nueva York. Como en otras ediciones de la serie, el videojuego está compuesto de elementos de conducción y disparos en tercera persona. Asimismo, posee un modo de mundo abierto que le da a los jugadores más control sobre su experiencia.

"SoulCalibur"

Puntaje de la crítica: 98/100. Puntaje de usuarios: 8.6/10.

Franquicia de Namco Bandai para Xbox 360, Xbox One, iOS y Arcade. La serie gira en torno a una espada que, después de años de derramamiento de sangre y odio, obtiene su propia alma, la Soul Edge, y la espada para contrarrestarla, Soul Calibur. El jeugo tiene de especial que cada personaje tiene su propia y única arma, y un estilo de lucha variado.

"Super Mario Galaxy"

Puntaje de la crítica: 97/100. Puntaje de usuarios: 9.0/10.

Videojuego de plataformas en 3D desarrollado por Nintendo en 2007, se convirtió en la primera entrega de Mario para Wii. La trama retoma los elementos clásicos que han distinguido a la serie: los protagonistas intentando salvar a la princesa del malvado Bowser a través de diversos mundos. Sin embargo, en esta entrega, el argumento se centra en la búsqueda galáctica que Mario y su hermano Luigi deben emprender para conseguir unos objetos llamados "Power Stars" los cuales tienen la capacidad de otorgar a una nave espacial para llegar a dónde está reclusa la princesa.

"Grand Theft Auto V"

Puntaje de la crítica: 96/100. Puntaje de usuarios: 7.8/10.

Secuela de la franquicia lanzado en 2014 para PS4, PC y Xbox One. Presenta mejores gráficos y novedades interesantes como la vista en primera persona Se trató del primer gran título en la serie Grand Theft Auto desde el lanzamiento de “Grand Theft Auto IV” en 2008, el cual estrenó la “era HD” de la mencionada serie de videojuegos.

"Super Mario Odyssey"

Puntaje de la crítica: 97/100. Puntaje de usuarios: 9.1/10.

Videojuego de plataformas de mundo abierto para Nintendo Switch que se lanzó el 27 de octubre de 2017 para la consola híbrida Switch. A solo unas cuantas horas previas a su lanzamiento oficial, ya había sido considerado por los críticos especializados como una obra maestra y como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

"The Legend of Zelda: Breath of the Wild"

Puntaje de la crítica: 97/100. Puntaje de usuarios: 8.4/10.

Desarrollado por Nintendo en 2017 para Wii U y Switch, esta entrega es la décimo octava de la serie y la tercera en utilizar gráficos en alta definición. El juego introduce un mundo abierto en el que los usuarios serán capaces de encontrar distintos caminos o vías para llegar a un objetivo en el mapa.