La mejor tecnología del año

Como cada año, la revista estadounidense Time eligió los diez mejores productos tecnológicos de 2017. De acuerdo con la publicación las empresas de tecnología están siempre buscando sorprender desde su hardware, software o creando productos que no existían y que terminan por volverse imprescindibles en nuestras vidas.

La revista destacó que el 2017 "fue el año de los asistentes activados por voz, con dispositivos como el Amazon Echo y el Google Home".

En tanto, otra tendencia la marcaron los teléfonos inteligentes, que por primera vez lograron incluir una pantalla amplia y de muy buena calidad, sin sacrificar portabilidad y comodidad. Mientras que consolas como la Nintendo Switch demostraron que los jugadores enganchan bien con propuestas disruptivas como las de la compañía japonesa que apostó a la portabilidad más que a la potencia.

Jorge Pavez, académico de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad Mayor, cree que la lista de Time tiene aciertos, pero queda corta en algunos aspectos. "Incluye algunos dispositivos que no son innovaciones y otros que, incluso, están a la baja, como los relojes inteligentes. Además, le faltan categorías importantes, como los cascos de realidad virtual y mixta, y ciertos productos de audio que marcaron tendencia".

Los elegidos.

Para Time, el gadget más destacado del año es la consola Nintendo Switch que rompió con la dicotomía de elegir entre jugar en una máquina poderosa conectada al televisor o en una pequeña consola portátil.

Con Switch, los jugadores pueden desconectarse y llevar sus juegos a cuesta. La publicación la eligió por "su enfoque de jugar en cualquier lugar, en cualquier momento, más una lista de juegos de primer nivel como Super Mario Odissey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild".

Nintendo tiene otro producto en la lista, la Super Nintendo Classic Edition (en el puesto 6), una versión más moderna y pequeña de la consola de los 90 y que viene con 21 juegos clásicos precargados.

Una tercera consola también está entre los destacados. Se trata de la Xbox One X (puesto 8) que es incluida en la lista por ser tan potente como un enorme computador, pero mucho más pequeña y liviana. Su capacidad de procesamiento es de seis teraflops y reproduce juegos en 4K.

En la lista se encuentran también dos teléfonos: el iPhone X (2° lugar) y el Galaxy S8 (5° lugar). "Las dos son tremendas máquinas, muy poderosas, con pantallas impresionantes y, a pesar de un precio altísimo, han tenido buena recepción del público", dice Pavez.

El tercer lugar lo ocupa el computador portátil Surface de Microsof, que destaca por combinar un buen rendimiento y pantalla en una máquina delgada y liviana, características que lo convierten en un equipo ideal para transportarlo.

El dron DJI Spark, que cabe en la palma de la mano, fue ranqueado en el cuarto lugar por dar un paso importante en hacer estos aparatos más accesibles y fáciles de controlar. Incluso se puede dirigir con movimientos de las manos.

Completan la lista el asistente digital Amazon Echo Segunda Generación (7° lugar), exitoso en EE.UU. y Europa, pero todavía no en Uruguay porque su software para controlar dispositivos aún no está en español; y el Apple Watch 3, que por fin eliminó la dependencia del teléfono al incorporar su propia conectividad 4G.

El último destacado es la cámara Sony Alpha A7R III, más económica que otras de su tipo y que no utiliza espejos (mirrorless), por lo que es más liviana, ideal tanto para profesionales como aficionados.

Con la palma - El impresionante dron.

DJI Spark es uno de los inventos del 2017 sobre todo porque no necesita ser controlado por un control remoto complicado. La tecnología que incorpora le da la capacidad de leer gestos.

Samsung - El teléfono coreano del año.

El Galaxy S8 fue uno de los grandes lanzamientos del año. Su pantalla casi sin bordes lo convirtió en el primer smartphone con esta característica. Tras él apareció el iPhone X y el Galaxy Note 8.

Clásico - Nostalgia por las consolas antiguas.

El 2017 trajo nostalgia a los millennials con la reedición de varias consolas que fueron éxito en los 80s y 90s. El Super Nintendo y sus clásicos juegos pusieron a la compañia de consolas en lo alto otra vez.