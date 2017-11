La mujer de la ciencia

El próximo 7 de noviembre harán 150 años que en Varsovia, Polonia, nacía Maria Salomea Sklodowska, más conocida como la científica y premio nobel de física y química, Marie Curie.

La polaca creció en un país dominado por el Imperio Ruso donde a las mujeres no se les permitía estudiar por lo que tuvo que comenzar formándose de manera clandestina.

Fue en 1891, con 24 años y la ayuda de su hermana que se mudó a Francia donde se casó y realizó sus trabajos más notables.

Su vida en Francia no fue sencilla. En sus primeros tiempos vivió junto a su hermana y su cuñado y pronto se mudó a una buhardilla cerca de la universidad, sobreviviendo con lo mínimo y hasta sufriendo desmayos por falta de alimentación.

En 1893 se graduó en física y en 1894 lo hizo en matemáticas en la Universidad de París, en ambas promociones de manera brillante. Fue entonces cuando conoció a su compañero de investigación y marido, el profesor de física, Pierre Curie.

Pero Marie no era una mujer fácil, sus intenciones de volver a Polonia la llevaron a rechazar la propuesta de matrimonio de Pierre, aunque el aseguró que la seguiría a donde fuera. "Sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca unos de otros, hipnotizados por nuestros sueños: tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico ", escribió el científico en una misiva a su entonces compañera de laboratorio.

Finalmente, el 26 de julio de 1895, Pierre y Marie contrajeron matrimonio. La pareja estuvo casada poco más de 10 años a causa de la muerte del profesor de física en 1906. Tuvieron dos hijas Iréne (1897) —quien recibiría el Premio Nobel de Física en 1935— y Éve (1904), una afamada escritora que se encargó de escribir la biografía de su madre.

La tesis doctoral de la científica, llamada "Investigaciones sobre las sustancias radioactivas" fue presentada en 1903 y le valió el Premio Nobel de física el mismo año, distinción que recibió en conjunto con su marido Pierre y su tutor Henri Becquerel. Así Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ser galardonada por la Academia de Ciencias de Suecia. Sin embargo, los reconocimientos no terminaron allí.

En 1906, luego de que Pierre Curie muriera, se hizo cargo de la cátedra de física de la Universidad de París, tras su deceso en 1904. Así se convirtió en la primera mujer en dar clases en esa institución pese a que tenía más de 600 años.

Su trabajo sobre la radiactividad continuó y tras descubrir los elementos de la tabla periódica polonio —que recibió ese nombre por el país natal de la científica— y el radio, volvió a ser distinguida en 1910 con el Premio Nobel de Química. De esa manera, Marie Curie se convirtió en la primera persona en recibir el galardón en dos categorías distintas.

Tras recibir el galardón, Curie siguió trabajando el fenómeno de la radiactividad, dirigiendo el Instituto de Radio de París y fundó el Instituto Curie en Francia y Polonia.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la científica creó el primer centro radiológico militar y escribió sobre su experiencia en un libro. Luego de la guerra se trasladó a Estados Unidos donde fue recibida como una heroína que acabaría con el cáncer e incluso se reunió con el presidente estadounidense, Warren G. Harding.

El 4 de julio 1934 con 66 años, Marie Curie falleció tras enfermar a causa de la radiación que recibió a lo largo de su vida mientras investigaba los distintos elementos.

Uruguay.

Madame Curie fue reconocida por los 150 años de su natalicio en el día de ayer, con un acto que se realizó en la plaza Madame Curie en el que dijeron presente miembros de la comunidad polaca en Uruguay y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.

Asimismo, el próximo miércoles 8 de noviembre a partir de las 20:00 horas, la científica será homenajeada en la sala Nelly Goitiño del Sodre en un evento donde asistirán el cónsul de Polonia, Michal Swietlik, el embajador de Francia, Philippe Bastelica, la decana de la Facultad de Química, Maria Torre y el presidente de la República, Tabaré Vázquez.

BREVE

Patriota. Quiso donar su dinero a Francia



Tras estallar la Primera Guerra Mundial, la científica quiso donar el dinero de su segundo Premio Nobel y sus medallas de oro para ayudar económicamente al gobierno que se encontraba batallando.



Pionera. En muchos sentidos la primera



Marie Curie fue una pionera desde el punto de vista femenino: se convirtió en la primera mujer en recibir un Premio Nobel y también en ser titular de una cátedra en la Universidad de París.



Matrimonio. Rechazó a Pierre por Polonia



La ciencia unió al profesor de Física, Pierre Curie, y a Marie. Su amistad y compañerismo llevó a que el científico se le declarara pero ella lo rechazara. Tras pasar un verano en Polonia, Marie dio el sí.