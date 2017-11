Cómo manejar tu Instagram y evitar que cierren tu cuenta

Instagram estableció una serie de pautas que en caso de ser incumplidas por sus usuarios conllevará al cierre de la cuenta. Ser mayor de 14 años, solo compartir fotos y videos hechos por el usuario o que tenga derecho a compartir y evitar publicar comentarios o contenido repetitivos son algunas de las recomendaciones que da la red social.



A continuación te presentamos una guía de lo que deberías hacer para evitar que tu cuenta de Instagram sea cerrada:



No publicar fotos o videos que muestren alguna escena violenta, desnudos íntegros o parciales, contenido sexual y escenas discriminatorias, ilegales o transgresoras.“Somos conscientes de que es posible que algunas personas quieran compartir imágenes de desnudos de carácter artístico; sin embargo, por diversos motivos, no permitimos que se publiquen desnudos. Sí se permiten fotos de cicatrices de mastectomías y de lactancia. También se aceptan desnudos en fotos de cuadros y esculturas”.



Instagram también dice que por razones de seguridad es posible que en determinadas ocasiones se retiren imágenes que muestren niños total o parcialmente desnudos ya que “aunque este contenido se comparta con buena intención, otras personas podrían utilizarlo de modo imprevisto”.

No solicitar, recopilar o utilizar las credenciales de inicio de sesión de otros usuarios de Instagram.



Está prohibido difamar, acosar, intimidar, abusar, hostigar, amenazar, intimidar o hacerse pasar por personas o entidades.



No publicar información privada o confidencial suya o de otras personas como los datos de la tarjeta de crédito, los números de la seguridad social o del documento de identidad.



No acceder a la API privada de Instagram mediante métodos distintos a los permitidos.



No usar el servicio para crear o enviar correo electrónico no deseado, comentarios, likes u otras formas de comunicación comercial o de acoso, considerado como ‘spam’.



No se puede crear cuentas usando dispositivos automatizados, secuencias de comandos, robots o rastreadores.



Puede ser motivo de cierre de su cuenta apoyar o elogiar el terrorismo, el crimen organizado o a grupos que promuevan el odio. “Tampoco está permitido ofrecer servicios sexuales, así como la compra o venta de armas de fuego, o de drogas ilegales o medicamentos con receta”, dice la red social.



¿Qué hacer si le cierran la cuenta?

Instagram dice que se reserva “el derecho de modificar o finalizar el servicio o el acceso a este por cualquier motivo, sin previo aviso, en cualquier momento y sin ninguna responsabilidad con el usuario”.



Si se ha inhabilitado su cuenta de Instagram, aparecerá un mensaje al intentar iniciar sesión. Si cree que su cuenta se ha inhabilitado por error, debe ingresar su nombre de usuario y tu contraseña y seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla.